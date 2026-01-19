智利野火至少18死 總統宣布緊急狀態

隨著氣候變遷影響，越來越多國家感受到天災的威力加劇。最新例子，看到南美洲國家智利。周末發生的森林大火，在高溫和強風助長下，短短2天，就燒毀約8500公頃，還有18人喪命。社區一夕之間變成瓦礫，有居民說，這一次野火的威力，比2010年地震造成的破壞更大更可怕。當局派出4000名打火兄弟、但是目前火勢仍然失控。智利總統宣布兩個災區進入緊急狀態。

整棟房子陷入火海、民眾無奈坐在地上束手無策。

民眾 希德：「凌晨2點半，火勢已經失控，狂風呼嘯，吞噬了鎮上房屋。」

智利紐夫萊以及比歐比歐地區，野火延燒幾天，造成人命傷亡，約 8500 公頃，還有250棟房屋付之一炬，超過5萬人流離失所。智利總統宣布兩個災區進入緊急狀態。

智利國家災害管理辦公室主管 桑多瓦爾：「火勢仍然完全失控，正如預測的那樣，大氣條件非常不利。」

當局派出近4000名消防員，但是在攝氏 38 度高溫和強風助長下，滅火工作困難重重。整個社區變為廢墟，車輛也全都燒得焦黑。

民眾 托雷絲：「我們經歷過2010年的地震，但這次更糟，糟多了，破壞性更大。」

今年年初以來，智利和阿根廷都經歷了極端熱浪和毀滅性野火，也顯示出氣候變遷，對這些南美國家造成的影響日益明顯。

