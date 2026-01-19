智利野火釀18死！汽車建築燒毀、遍地焦屍災情慘重

智利中南部野火肆虐，多處房屋、教堂及汽車遭焚毀，災區滿目瘡痍。（示意圖／翻攝自pexels）





智利中南部近日遭遇嚴重野火侵襲，火勢迅速蔓延，已造成至少18人不幸罹難，約5萬多名民眾被迫緊急撤離。總統波里奇（Gabriel Boric）昨（18日）宣布2地區正式進入「災難狀態」。當地多處建築遭焚毀，現場各處陸續發現罹難者遺體，災情相當慘重。

智力野火持續惡化 2地區進入「災難狀態」

根據《美聯社》報導，智利官方指出，野火主要集中在首都聖地牙哥以南約500公里的比奧比奧大區（Biobío）及鄰近的紐布萊大區（Ñuble）。上述地區目前也正式進入「災難狀態」，以利政府動員軍方與相關單位，全力投入救災與滅火行動。

智利國家林業局指出，目前仍有超過20起野火尚未完全控制，已燒毀約8500公頃林地，災情十分嚴峻。總統波里奇日前親赴災情最嚴重的城市之一孔塞普西翁（Concepción）召開記者會，向罹難者家屬表達哀悼，並坦言目前公布的18人死亡、300棟房屋毀損只是初步估計，實際傷亡與財損仍可能持續攀升。

住宅重創、逾5萬人撤離

波里奇指出，比奧比奧大區確定已有超過1000戶住宅受影響，且目前已有約5萬名居民被迫撤離家園。他強調，政府首要任務是全力撲滅火勢，但同時不能忽視背後的人道危機，「我們的首要任務是全力投入滅火行動，同時也不能忽略，這場災難背後有無數家庭正承受巨大痛苦。」

然而，部分地方首長對救援進度表達不滿。比奧比奧大區沿海城鎮彭科（Penco）鎮長維拉（Rodrigo Vera）在廣播節目中直言，當地社區燃燒數小時卻遲遲未見中央支援，「我待在這裡已經4小時了，整個社區都在燒，卻看不到政府的身影」。

野火深夜突襲 居民受困、焦屍遍布

消防人員指出，極端高溫與強風讓滅火行動困難重重，當地氣溫一度飆破攝氏38度，內政部也警告，未來數小時氣候條件仍不利於控制火勢。

一位當地居民約翰·古茲曼表示：「很多人在家裡沒有撤離，因為他們以為火勢會停在於森林邊緣。」因野火在深夜突然來襲，許多居民受困家中。彭科市多處建築遭焚毀，包括汽車、學校與教堂，濃煙遮天蔽日，數千人緊急安置於臨時避難所。政府已在災區實施夜間宵禁，並陸續在田野、住宅與車輛中發現罹難者遺體。

