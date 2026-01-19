智利野火24處同步延燒釀18死 2重災地區進入災難狀態
智利中南部進棋遭野火肆虐，根據智利政府公布數據，已有數百棟房屋與超過8500公頃森林遭燒毀，並導致逾18人死亡、數萬人被迫撤離。
智利林業局（CONAF）表示，截至週日上午，全國仍同時有24處火場還在撲救中，多數地點集中在智利南部的森林，其中以距離首都聖地亞哥南方500公里的紐布萊（Ñuble）和比奧比奧（Biobío）兩地區火勢最猛烈。智利總統柏瑞克（Gabriel Boric）已經宣布，兩地區進入災難狀態。
智利安全部長科爾德羅（Luis Cordero）說明，在宣布進入災難狀態後，政府便可派遣軍方進入災區協助。
不過比奧比奧地區的彭科（Penco）鎮長維拉（Rodrigo Vera）卻告訴媒體，當地祝融肆虐，但政府的支援遲遲未到，「我在這裡已經4個小時了，整個社區都在燃燒，但一直見不到政府的影子。部長除了打電話告訴我軍方遲早會到之外什麼也沒做。」
由於智利南部正面臨熱浪來襲，預計近兩日的最高溫將達到38℃、風速預估為每小時88.5公里，恐怕都會加劇火勢蔓延。
紐約時報指出，智利每年夏季（12月至2月）都會面臨野火侵襲，其中多數火災都發生在1月、2月。去（2025）年夏季智利共發生3018起火災，但今年夏天才剛開始，就已發生了2825起火災。
智利曾在2024年2月發生該國史上最嚴重的野火，當時火勢在高風速和長期乾旱助長下迅速蔓延到山區，最終導致135人死亡、8188棟房屋被毀。
