智勤科技慰問海偵部 感謝國軍堅守崗位

記者張雅淳／綜合報導

為關懷國軍官兵，智勤科技股份有限公司今（14）日前往海軍海洋監偵指揮部辦理春節敬軍慰問，並代表社會各界，感謝官兵擔負保家衛國的重任。

智勤科技資深協理何昆龍一行，上午抵達海偵部後，首先聽取單位簡報，了解在各偏遠單位的任務；敬軍團除感受單位平日的精實訓練外，並致贈慰問金犒慰官兵捍衛家園的辛勞。

何昆龍表示，春節即將到來，除了要預祝國軍官兵年節愉快，也要代表社會各界感謝官兵的家人，因為有他們的支持，國軍弟兄姐妹才能戮力堅守崗位，國人也才能安心過佳節。

智勤科技海偵部敬軍慰問，感謝官兵戮力衛國。（海偵部提供）

