智勤科技金門敬軍 感謝官兵守護國土辛勞

記者王子昌／綜合報導

智勤科技股份有限公司資深協理何昆龍今（8）日代表董事長李炳欽，前往金門地區敬軍慰問，向長期堅守前線、防衛家園的國軍官兵表達敬意，慰勉官兵戮力戰備、守護國土的辛勞付出。

敬軍團一行人在新北市軍人服務站站長吳遠里陪同下，前往金門陸軍防空連及空軍第4雷達中隊，實地了解防區官兵勤訓與戰備實況，並向官兵致上最高致意。

何昆龍表示，金門防區官兵長期肩負戰備重任，不論在平時訓練或任務執行上，均展現高度專業與紀律，持續守護地方安全與防務穩定，這份堅持與付出，值得社會各界肯定與支持。

智勤科技金門敬軍，感謝官兵戮力衛國。（新北市軍人服務站提供）