智勤科技金門敬軍 感謝官兵戍守前線辛勞

記者謝承宏／綜合報導

為感謝外島駐軍平日戍守辛勞，智勤科技股份有限公司資深協理何昆龍代表董事長李炳欽，今（7）日偕同臺北市軍人服務站站長吳遠里，前往金門烈嶼守備大隊向長期戍守前線的國軍官兵表達慰問與感謝。

敬軍團一行走訪烈嶼守備大隊及相關單位，由何昆龍致贈官兵代表慰問金，並肯定部隊於戰備整備、守護家園上的努力與付出，也對官兵長年戍守前線、堅守崗位的辛勞表達高度敬意。

何昆龍表示，金門官兵肩負保國衛民重任，不論晝夜與天候皆堅守戰備，展現高度使命感與堅實戰力，此次行程讓企業界更深刻感受國軍奉獻；智勤科技股份有份公司將持續以實際行動支持全民國防，成為國軍堅強後盾。

廣告 廣告

智勤科技股份有限公司至金門敬軍，感謝官兵戍守前線辛勞。（臺北市軍人服務站提供）

智勤科技股份有限公司至金門敬軍，感謝官兵戍守辛勞。（臺北市軍人服務站提供）