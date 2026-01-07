智勤科技金門敬軍 感謝官兵戍守辛勞

記者謝承宏／綜合報導

為感謝外島駐軍戍守前線辛勞，智勤科技股份有限公司資深協理何昆龍代表董事長李炳欽，在新北市軍人服務站站長吳遠里陪同下，率敬軍團一連2日前往金門慰問官兵，向長期戍守前線的國軍官兵表達慰問與感謝。

敬軍團首日抵達金防部暨金門守備大隊，何昆龍肯定官兵戰備整備與演訓成果，展現責任感與堅實戰力；金防部指揮官黃中將代表防區官兵致謝，感謝智勤公司慰勉與鼓勵，並強調官兵秉持「同島一命」精神，持續勤訓精練、精進戰力，保持高昂士氣，深體保家衛國使命，全力守護前線防務，確保國家安全，無負國人所託。

敬軍團昨日前往烈嶼守備大隊及相關單位，由何昆龍致贈官兵代表慰問金，並感謝部隊在戰備整備、守護家園上的努力與付出，對官兵長年堅守崗位、戍守前線的辛勞表達高度敬意。

何昆龍表示，金防部官兵肩負保國衛民重任，不分晝夜與天候堅守戰備，展現高度使命感與堅實戰力；此次慰訪行程也讓企業界更深刻感受國軍官兵的奉獻與付出。未來該公司將持續以實際行動支持全民國防，成為國軍堅強後盾。

敬軍團抵金防部暨金門守備大隊，向長期戍守前線的國軍官兵表達慰問與感謝。（新北市軍人服務站提供）

敬軍團前往烈嶼守備大隊，感謝官兵長年堅守崗位、戍守前線辛勞。（新北市軍人服務站提供）