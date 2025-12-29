智原轉投資雅特力下月掛牌上櫃 專攻高階客製化MCU

雅特力董事長王國雍展示公司無人機相關應用，看好明年營運持續成長。(記者卓怡君攝)

〔記者卓怡君／台北報導〕智原(3035)旗下MCU(微控制器)廠雅特力-KY(6907)即將於明年1月下旬掛牌，雅特力董事長王國雍表示，雅特力專攻高階32位元客製化MCU，去年營收年增61%，已順利切入無人機、機器人、電競等相關市場，未來除了鎖定高階MCU之外，也會推動專用型MCU的ASIC客製化服務，協助客戶快速開發專屬晶片，在邊緣AI方面將攜手聯電(2303)與智原，採用Embedded Flash中最先進的28奈米製程打造智慧推論平台，看好雅特力明年營運有望持續成長。

王國雍指出，雅特力專注高階32位元MCU研發，憑藉ARM Cortex-M4達288MHz業界最高主頻，展現極致效能，除成功切入國際一線品牌供應鏈，更憑藉在地化技術優勢在中國市場扮演關鍵要角，為區域供應鏈轉型的重要夥伴。雅特力具備從核心架構至應用整合的技術實力，終端產品應用涵蓋工業/馬達控制、消費性電子、商用、行業應用(醫療/IoT/通訊/車載)等多元領域，並以高效能低功耗、優異的整合度及高性價比等優勢，將產品延伸至無人機、機器人及邊緣AI等新興應用場景。

雅特力2024年營收達16.35億元，年增逾六成，每股盈餘1.67元；2025年前三季營收達12.34億元，創下同期歷史新高，營運已走出庫存調整循環，在產品結構持續優化下，毛利率顯著回升至33.84%，累積2025年前三季稅後淨利達7052萬元，基本每股盈餘為1.38元，較去年同期大幅增長56%，隨著多項新應用專案陸續量產及主要客戶訂單穩步成長，法人預期2026年產品組合將進一步優化，推動營收與獲利同步成長。

