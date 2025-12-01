智合新藥啟動臨床試驗 黃崇仁：做生技比半導體開心

（中央社記者曾仁凱台北1日電）力積電董事長黃崇仁投資的智合精準醫學科技，今天宣布自主研發的PTHrP（副甲狀腺素相關蛋白）標靶單株抗體新藥，已獲美國FDA、台灣TFDA核准啟動第1期臨床試驗。黃崇仁今天表示，如果挑對新藥，有機會像ICT產業一樣，在全球產業鏈中發光發熱。

黃崇仁接受媒體訪問時表示，自己做半導體沒有台積電厲害，但生技有機會。他說，許多科技大佬投入醫療產業，大部分選擇Hightech（高科技），「選擇純粹藥物，我還是第1個」。

黃崇仁笑稱，做生技比半導體還開心，如果持續發展下去，未來可能會把半導體交給他人管理，自己持續在生技領域努力。

智合今天宣布自主研發的PTHrP標靶單株抗體新藥，已獲美國食品暨藥物管理局（FDA）、台灣衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）核准啟動第1期臨床試驗，並同步展開人體試驗委員會（IRB）之審查相關作業，加速新藥全球化推進。

黃崇仁表示，目前全球缺乏真正針對疾病上游驅動因子的機制型新藥，晚期實體腫瘤已成為藥物開發規模巨大卻長期未被滿足的藍海市場，此次技術突破，在競爭激烈的腫瘤治療領域中找到1個新的切入點。

黃崇仁強調，智合未來將持續拓展PTHrP路徑相關的新藥組合，打造跨癌種的產品線模型，並啟動國際授權合作。（編輯：楊凱翔）1141201