智商稅？天冷猛喝「薑黃飲」 網紅喊：抗炎、抗氧化

近期中國年輕人開始流行喝薑黃飲，聲稱可以抗發炎抗氧化。（示意圖／Pexels）





中國年輕人近來流行喝「薑黃飲」，聲稱可以幫助身體抗氧化、抗發炎，儘管不好入口，也會捏著鼻子喝下去，甚至許多大品牌也跟著推出相關飲品。不過營養師表示，這恐怕是一種智商稅，所謂的薑黃，只是一種風味特別的飲料而已。

把薑黃當成果汁甚至飲料，你敢想像嗎，近期中國年輕人竟然開始流行喝薑黃飲，聲稱可以抗發炎抗氧化，感冒時還能快速退燒，聽起來宛如救命神藥，但是喝起來...。中國民眾：「我的嗓子好辣，就是吃生薑的那種辣。」

看民眾的表情，真的不是好入口的味道，但為了所謂的健康，皺著眉也要喝下去。

海外華人網紅Zoey：「我們喝了兩年的薑黃汁，好處非常多，德國甲流盛行時，我們每天早上都會喝一杯，身邊人都生病了，但我倆都沒有被傳染。」

其實薑黃飲是海外華人在社交平台上推廣而爆紅，又被稱作是白人中藥，把薑黃貼上超級食物的標籤，中國年輕人就跟上風潮，甚至許多大品牌也開始推出產品，只是實際作用如何，營養師並不看好。

中國營養師：「期望用薑黃飲，來達到抗氧化抗炎的目的，基本上不太可能，歸根到底他就是一款風味特別的飲料，指望他特別有用真的大可不必。」

薑黃飲以食藥同源的概念，輕易地取得年輕人信任，但或許真正販賣的，並不是薑黃素的實際功效，而是一種我已經為健康努力的感受。

