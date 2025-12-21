智商高達276！「世界上最聰明的人」證實上帝真實存在 1句話震驚全球

金永勳證實上帝真實存在震驚全球。圖／翻攝自金永勳IG

擁有276超高智商，被視為「世界上最聰明的人」的36歲韓國科學家金永勳（Young-Hoon Kim），屢屢在個人社群平台聲稱「可以證明上帝真實存在」，掀起宗教圈熱議，近日他一句「耶穌就是上帝」再次引發話題。

根據英國《每日郵報》報導，36歲的金永勳除了是一位科學家、企業家，同時也擁有首爾延世大學神學學位。他不僅自稱智商高達276，並表示在2024年獲得「世界記憶運動協會」 (World Memory Sports Council, WMSC) 認證。

讓人震驚的不只是他高出愛因斯坦、霍金等科學家一大截的智商，而是他時常分享對於「神」的看法。他不僅常在社群媒體發文稱「科學可以證明上帝的存在」，並稱上帝是宇宙的起源，11日他更稱「上帝百分之百是真實的，耶穌就是上帝」，並表示信上帝「讓自己從不失敗」，引發熱議。

事實上，金永勳曾用數學來證明上帝真實存在，以幾何學為例指出「一條線不可能沒有起點」，進而推論宇宙與生命既然存在，必然有一個最初的起點。他也提到，若時間是無限倒退，人類將永遠無法走到「今天」，因此時間與宇宙必須有開始。

金永勳進一步以數學中的乘法概念說明，若一切只乘以1，那麼世界將永遠停留在1，無法創造出任何新事物，反觀宇宙發展成今日繁雜模樣，必然需要一股來自外部強大力量的介入。他將此歸結為「第一因論」，認為該力量具備必要性、全能性、永恆性與智慧，正是宗教中所稱的上帝。

金永勳11月時也發文稱「沒有愛因斯坦、沒有牛頓，只有耶穌才是世界上最聰明的人」，掀起熱議。不過，金永勳也曾引起爭議，他曾說「耶穌將在10年後返回世界」，並表示「同性戀是一種罪」，遭到抨擊。

事實上，金永勳並非第一個強調上帝存在的高智商人士，一名美國馬場主人蘭根（Chris Langan）智商同樣高達190~210之間，他曾創造一個名為「宇宙認知理論模型」（CTMU）的假說，聲稱人死後靈魂會轉移到地球生活時，無法進入的「另一個維度」，不過目前不清楚新維度的樣貌，也不清楚靈魂抵達新維度後會發生什麼事。

蘭根說，傳統對於天堂、地獄的觀念過於簡化，認為來世應該更趨近於「新的存在狀態」，而死亡也並非結束，而是一種過度。

他也指出，傳統科學認為意識消失時，大腦也會停止轉動，不過量子物理學顯示訊息永遠不會消失，反而會改變形式，換句話說若人體在肉體消失之後，「意識還能繼續存在」。

★《鏡報》提醒您：民俗說法，僅供參考。



