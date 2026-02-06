智寶集團旗下公司翔英融創展現跨國IP整合實力 首部動畫作品亮相
財經中心/綜合報導
動漫遊戲(ACG) IP公司-智寶國際開發（7824） 為專業投資動漫遊戲IP及智財權授權暨製片管理公司，長期專注耕耘並活躍於國際ACG產業中IP開發領域，推展超過多項IP項目，成立至今已成功和多家日本公司組成製作委員會。其年度重點企劃：《貴族轉生～得天眷顧一出生就獲得最強力量～》覺醒序章特展，今日於2026台北國際動漫節正式開展！此展覽為該人氣 IP 首次在台大型實體展現，同時代表由文化內容策進院（以下稱文策院）與智寶合作成立的「翔英融創」首部品牌代表作正式亮相。現場不僅展出動畫作品，更有原作臺灣創作者「三木奈沙」老師小說與心路歷程展出。台北市長蔣萬安、文化部政務次長李靜慧、文策院副院長胡婷俐及社團法人中華動漫出版同業協進會（以下稱漫協）理事長蘇偉銓均親臨現場，除了表達對臺灣創作者的支持，更肯定臺灣企業主導動畫產製模式的突破，大展臺灣創作力！
推動臺灣創作走向全球：翔英融創首部擔任「幹事公司」之作
翔英融創以推動臺灣創作者作品邁向全球市場為核心目標，由文策院與智寶共同投資成立。本次特展的作品《貴族轉生～得天眷顧一出生就獲得最強力量～》由翔英融創擔綱製作，於日本籌組動畫製作委員會並擔任「幹事公司」的首部企劃作品。這項成就顯示臺灣企業已具備主導日本動畫產業核心決策的能力，從資源整合到內容產製，均體現了翔英融創在跨國 IP 運籌上的專業定位。
極致策展工藝：還原最強貴族的奇幻世界
《貴族轉生～得天眷顧一出生就獲得最強力量～》描述主角諾亞身為皇帝第十三子，擁有與生俱來的等級無上限與作弊級技能，在暗潮洶湧的貴族社會中憑藉智慧與實力開啟無雙統治。翔英融創團隊耗時多月、傾注資源打造本次特展，將作品中奇幻的世界觀具象化。現場展出重點包含：
1:1 實體化魔劍展示：現場公開主角所持有的「水之魔劍利維坦」等身比例模型，精準還原原著中具備強大力量的傳說兵器。
動畫造景與原畫專區：現場細膩重現動畫經典場景並搭配精緻原畫展示，讓觀展者得以近距離觀察動畫背後的設定，與作品更加接近。
臺灣創作者深度訪談影片：特別播映臺灣原作三木奈沙老師的創作歷程採訪紀錄，分享這部超人氣 IP 誕生背後的心路歷程與世界觀建構細節。
產官學界共同見證：展望數位內容產業藍圖
本次翔英融創的首部作品以及智寶集團的未來佈局，各界長官亦親臨現場見證臺灣創作的關鍵里程碑之一。漫協理事長蘇偉銓於今日動漫節現場開幕式中特別提及翔英榮創，讚許《貴族轉生》以「展中展」加入本次動漫節的形式呈現臺灣老師的原作作品，不僅是一次極佳的文化交流，更能讓優質內容獲得多層次的展現機會。
文化部政務次長李靜慧表示：「看到臺灣老師的作品在日本正式出道，並透過臺灣企業主導組建製作委員會的力量，成功推動動畫化並宣傳至國際市場，這展現了產官體制支持下的卓越成果。期許未來能有更多這樣的案例，吸引臺灣人才與世界交流，創作出更優質的 IP 作品。」
文策院副院長胡婷俐指出：「這部作品是文策院與翔英融創共同努力推動的結晶，不僅展示了雙方合作的成果，更希望能透過建立健全的生態鏈幫助臺灣人才，打造臺灣 IP 產業在國際市場發展的無限可能。」
台北市長蔣萬安參訪《貴族轉生》展位時，對展覽呈現的細節給予正面反應。蔣市長親切地表示：「看過展出的內容後印象深刻，我自己也非常喜歡動漫。這部作品的故事設定非常有趣，我打算帶孩子一起追這部作品，共同支持臺灣推動出的優質內容。」
翔英融創總經理楊國祥也對此表示：「翔英融創成立的初衷，就是希望橋接一條讓臺灣創作者能通往全球市場的快速道路。這次我們投入大量心力在動漫節呈現《貴族轉生》，透過臺灣作者的原創作品向市場證明，翔英已經具備整合頂尖 IP 與產製高品質內容的實力，未來我們將繼續深化這種跨國合作模式，為臺灣的 IP 產業開創更多商業可能。」
深化 IP 經濟價值 強化投資人信心
智寶集團透過翔英融創的實務運作，成功落實從 IP 引進、內容產製到線下策展的完整產業鏈。在 2026 台北國際動漫節的展演，除了服務廣大粉絲，也展示了智寶集團在IP 內容市場獲利模式的具體實績。隨著翔英融創在國際 IP 運營上的成熟，智寶將持續擴大內容產業版圖，為投資市場注入更具爆發力的成長動能。
