智崴上半年訂單成長5倍 (圖)

新竹市東區高翠路一間今年才剛開幕的連鎖便當店，今（9日）凌晨疑似因瓦斯外洩引發嚴重的氣爆事故。強烈震波震碎周邊店家與民宅的門窗，導致多輛停放在路旁的汽機車嚴重毀損，其中隔壁麵包店的一對夫妻因遭倒塌的牆面重壓，搶救後仍宣告不治。消防粉專「消防神主牌」也特別發文，提醒民眾可透過肥皂水檢測瓦斯是否外洩，並注意瓦斯安全。

鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 發表留言