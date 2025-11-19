智崴南美首座飛行劇院落腳巴西 估2026年開幕

（中央社記者吳家豪台北19日電）體感設備廠智崴今天在國際主題樂園暨遊樂設備展（IAAPA Expo）宣布，將在巴西聖保羅主題樂園Cacau Park打造南美洲首座飛行劇院，預計2026年開幕。

智崴發布新聞稿指出，除了全新的巴西飛行劇院之外，今年5月在墨西哥阿茲特蘭城市樂園（Aztlán Parque Urbano）開幕的Vuela Mexico Por El Mundo飛行劇院，自啟用以來已成為樂園內最受歡迎的體驗項目之一。

廣告 廣告

在產品方面，智崴全新飛行劇院產品o-Ride X獲得IAAPA Brass Ring Award最佳新產品概念獎。o-Ride X飛行劇院採用1套體感系統結合2種觀影模式，讓觀眾在單一次搭乘中，體驗4D劇院與飛行劇院的雙重效果。

智崴表示，多座飛行劇院與體感設備將於2026年和2027年陸續在中東、亞洲與中南美洲開幕啟用，將持續深化與國際頂尖IP（智慧財產權）的合作，提供軟硬體整合與內容授權的完整解決方案。（編輯：翟思嘉）1141119