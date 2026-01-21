智崴斥資逾24億元收購Flyover 拓展沉浸式娛樂布局

（中央社記者吳家豪台北21日電）體感設備廠智崴今天宣布與美國紐約上市公司Pursuit Attractions and Hospitality, Inc.簽署最終協議，將以總金額7840萬美元（約新台幣24.8億元）收購沉浸式飛行劇院品牌Flyover Attractions 100%股權，預計今年春季完成交易，尚須取得相關監管機構核准。

Flyover目前在加拿大溫哥華、冰島雷克雅維克、美國拉斯維加斯及芝加哥設有營運據點，自成立以來累計接待旅客超過900萬人次。

廣告 廣告

智崴董事長歐陽志宏下午出席重大訊息記者會表示，此交易在於拓展全球沉浸式娛樂市場布局，Flyover在創意內容、營運管理與遊客體驗方面的專業，將有助於智崴提升沉浸式體感設備從規劃、導入到後續營運的整體效益。

智崴透過新聞稿指出，交易完成後，Flyover預期將持續由現有管理團隊負責日常營運，並維持其既有組織架構與營運模式，以確保對遊客、合作夥伴及員工的營運連續性。（編輯：張均懋）1150121