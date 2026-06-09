智崴：上半年訂單成長5倍 獲多項國際大型專案

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（中央社記者吳家豪台北9日電）體感設備廠智崴今天召開股東常會，經營團隊指出，受惠於全球沉浸式娛樂市場需求持續成長，自去年第4季起接單動能明顯增強，今年上半年訂單較去年同期成長5倍，截至第2季智崴已陸續取得美國、越南及中東等地區多項大型體感遊樂設備訂單。

智崴發布新聞稿說明，全球娛樂市場自去年第4季起開始增溫，智崴今年第1季接單金額創歷史新高，營收為近5年同期新高。此成長趨勢延續至第2季，截至目前智崴已累積多項國際大型專案合約。

廣告 廣告

智崴表示，美洲市場已進入大型連鎖主題樂園供應鏈，將導入2套體感模擬遊樂設備；中東市場累積5項大型體感設備標案，受惠於當地政府積極推動「2030願景」（Vision 2030）計畫，帶動觀光與娛樂基礎建設投資穩定推進，多項新建主題樂園與大型觀光開發計畫持續展開。

亞洲市場方面，智崴與越南客戶簽訂8套大型體感娛樂設備，反映新興市場對沉浸式體驗需求快速成長。

為因應訂單成長及大型專案需求增加，智崴持續擴充產能與強化製造能力，橋科廠1期及2期整體總樓地板面積規劃超過1萬坪，其中第1期廠房投資5月已投入量產。

智崴表示，橋科廠導入自動化生產流程及獨家人工智慧（AI）動態模擬技術，可有效提升大型體感設備的設計、製造與測試效率，預期整體產能增加4到5倍，作為未來消化在手訂單及支援大型國際專案的重要生產基地。

針對市場關注收購沉浸式飛行劇院品牌Flyover Attractions進度，智崴表示，交易預計今年第3季完成交割，此次併購目的在於拓展全球沉浸式娛樂布局，在既有飛行劇院、體感設備與系統工程整合供應基礎上，進一步延伸至更完整的沉浸式娛樂解決方案。

智崴今天股東會也完成第9屆董事改選，選出歐陽志宏、陳志全、黄筱梅、鄭森豪擔任董事，以及李明憲、劉志鵬、邱日清、林耕新擔任獨立董事。股東會結束後，新任董事隨即召開臨時董事會並進行第9屆董事長遴選，由智崴資訊創辦人歐陽志宏擔任本屆董事長。（編輯：楊凱翔）1150609