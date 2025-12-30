智崴：2026年重啟成長動能 橋頭新廠第1季完工

（中央社記者吳家豪台北30日電）體感設備廠智崴資訊今天召開法人說明會，董事長歐陽志宏表示，2025年新增訂單近20張，2026、2027年將在中東、亞洲、北美及南美洲陸續有體感設備與飛行劇院專案開幕，預計2026年重啟成長動能。

他說，智崴橋頭科學園區新廠受到2025年暑期颱風影響，第一期新建工程完工時間延到2026年第1季，作為先進大型遊樂設備研發、製造及測試空間，擴增大型高階市場產能，未來橋頭新廠高階設備產能每年可達20至30座。

廣告 廣告

歐陽志宏表示，今年上半年營運相當辛苦，美國、歐洲及中國等智崴原本深耕的市場幾乎都「躺平」，到下半年都還沒恢復，幸好新興市場崛起，包括日本、中東、越南及東南亞國家都有不錯表現。

他指出，美國正在興起輕量化主題娛樂設施，鎖定中產階級，定位為城市娛樂中心，對智崴有利，因為這些場所主要採購沉浸式娛樂設備。歐洲市場需求仍持平，還在等俄烏戰爭結束。

歐陽志宏說，中國市場今年表現比較平淡，不過中國政府持續推動內需消費，大型主題樂園例如迪士尼、樂高樂園、環球影城、法拉利主題樂園都在加大對中國的投資，預期在2026年之後會有起色。

歐陽志宏說，智崴近年來持續投入多元體感設備與整合式解決方案布局，相關成果已陸續在亞洲與中東市場轉化為具體專案。全球體驗式娛樂市場正出現結構性轉變，主題娛樂場域不再僅以大型度假型樂園為唯一發展模式，而是逐步走向規模更彈性、可快速落地的沉浸式體驗型態。

智崴近期獲越南大型主題樂園業主採購5套不同的大型體感設備，業主規劃於2027年在胡志明市近郊區域打造全越南最大的主題樂園，結合主題樂園、商場與飯店的綜合型娛樂開發。

除了亞洲市場之外，中東地區也是智崴持續深耕的重要區域。沙烏地阿拉伯在「Vision 2030」政策推動下，加速推進大型娛樂與觀光建設，市場對高承載量與沉浸式體驗設備需求明顯提升。智崴目前已參與多項中東大型娛樂與主題樂園標案，部分案件進入決標階段，在當地市場的布局逐步深化。

由智崴打造、位於沙烏地阿拉伯首都利雅德的Flying Over Saudi飛行劇院，除了是中東首座飛行劇院，也是全球首座採用8K投影影像系統的飛行劇院。

歐陽志宏說，智崴在沙烏地阿拉伯已完成1座飛行劇院，於2025年12月24日開幕，接著2026年與2027年各有3座要開幕。中東另外還有13個專案投標，大部分都進入最後階段。

此外，歐陽志宏指出，智崴持續擴大內容投資，經由自製及與講談社、東寶等國內外廠商合作，引進更多IP（智慧財產權），雖然目前內容相關營收占比低於20%，但內容事業從2026年開始將不斷成長。（編輯：楊凱翔）1141230