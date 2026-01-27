智庫交流、去政治化、與鄭習會脫鉤 新國共論壇2/2北京登場、宋濤晚宴

國台辦主任宋濤。截自國台辦官網



記者周志豪／台北報導

原定今日展開的國民黨主席鄭麗文版「新國共論壇」，預計延至2月2日至4日在北京登場，國民黨預計本週開記者會正式說明。與過往國共論壇不同，這次論壇將由黨副主席蕭旭岑帶軍，沒有安排兩黨主席會晤（鄭習會）。

據了解，國民黨此行除蕭旭岑外，國民黨智庫副董事長李鴻源也將以「智庫平台」代表參與外。而黨主席辦公室特別顧問、商總兩岸小組副召集人李德維也會在3日前往北京會合、參與座談。

此外，2日晚間也依過往慣例舉辦晚宴，由國台辦主任宋濤代表接待。3天論壇活動則與過往國共論壇相似，規劃有座談與實務參訪互動。

至於這次鄭麗文上任後首場「新國共論壇」，因回歸過往國共論壇由兩岸「智庫」作為對接平台模式，活動也定調為「智庫交流論壇」，論壇主題則鎖定在人工智能（AI）、綠能永續發展等議題，不涉及政治性議題討論。

黨務人士表示，未來只要由兩黨「智庫」作為平台推動的交流、座談、論壇，都屬泛稱的「國共論壇」，但論壇名稱上，也會如視該次主題（如過往的經貿、文化論壇）調整、命名，官方不會稱「國共論壇」，降低政治性。

而過往國共論壇最常觸及的農業等「服務性」議題，黨務人士說，因相關議題會有政治參雜其中，問題較複雜，這次確定先不處理，但未來不排除觸及。

黨務人士指出，未來「新國共論壇」與國共兩黨主席會晤脫鉤，也不會再有一年一次的大拜拜活動，新形式將朝議題化、常態化、去政治化方向規劃，幾個月就可辦一場，幫兩岸架構一個對話平台，增加「交流」。

