智庫估計中國經濟成長率只有2.5%到3% 僅是官方數據的一半

2025年4月，上海街頭電子看板呈現的股市指數。路透社



知名智庫榮鼎集團（Rhodium Group）週一（22日）發布最新報告指出，受到下半年固定資產投資「崩潰式」銳減影響，中國 2025年的實質經濟成長率估計僅為2.5%至3%，僅是官方數據的一半。

這項數據報告顯示，在這個規模達19兆美元的全球第二大經濟體中，約有5000億美元的喪失需求在統計中「下落不明」。

儘管面臨與美國的關稅戰以及國內需求疲軟，預計北京當局仍將在明年3月的全國兩會上宣佈，中國在2025年已達成全年「5%左右」的增長目標，展示出口貿易的韌性，公佈下一個五年計劃。

然而，榮鼎集團警告，如果官方數據無法真實反映現狀，將嚴重誤導北京對經濟劇烈放緩的判斷，也將在與美國的貿易談判中誤判自己的實力。

榮鼎集團對中國明年經濟展望的預測更為嚴峻，估計2026年中國經濟成長率將進一步放緩至1%至2.5%之間，這與國際貨幣基金組織（IMF）預測的4.5%存在極大差距。

固定資產投資雪崩、通貨緊縮

報告指出，2025年中國經濟的關鍵在於投資究竟是「下滑」還是「崩潰」，這裡有很顯著的矛盾。

官方數據顯示固定資產投資顯著降低，但在估算經濟規模的國內生產毛額（GDP）統計中，資本形成（capital formulation）在第三季仍對GDP做出0.9個百分點的增長貢獻。榮鼎對此提出質疑，認為諸如土地出讓金下降、二手設備購置減少等指標並未正確計入。

榮鼎並且特別提到中國長期面對的通縮處境，報告中寫說：「歷史上沒有任何一個經濟體能在面臨數年的通縮，像是中國連續10季通縮的情況下，還能獲得5%的實質GDP成長。我們懷疑中國並非例外。」

榮鼎集團總結表示：「長期以來，對中國經濟的估算錯誤一直存在，且方向始終一致：過度誇大成長表現。」

