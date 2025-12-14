智庫分析：解放軍結合民船攻台 10天內可運30萬大軍

烏克蘭媒體援引智庫「運輸戰略中心」（Center for Transportation Strategies）的分析報告指出，中國大陸若對台動武，海軍將是主力，其登陸艦可在第一波攻擊中運送約2.1萬名部隊登陸；若結合動員民用船舶，10天內可投送多達30萬名兵力。

外媒引烏克蘭的智庫報告指解放軍若犯台，只要登陸艦結合動員民用船舶，10天內可投送多達30萬名兵力。（資料照／中國軍網）

根據烏克蘭媒體Militarnyi報導，該分析報告強調，奪取台灣需要投送大量兵力與裝備，因此中國大陸不僅快速強化軍力，也同步擴充商業船隊，包括渡輪在內。

廣告 廣告

這些船隻與漁船都是海上民兵體系的一部分。2022年，由澳洲、加拿大、紐西蘭、英國與美國組成的「五眼聯盟」在解放軍軍演期間，曾追蹤約30艘中國大陸的商用渡輪，顯示其可能被納入軍事行動支援體系。

報告分析，台灣海峽本就民用船舶往來頻繁，這可能有助於掩護對台動武前的初期準備行動。這符合中國大陸的軍事作戰思想，即透過欺敵手段在戰爭中達成奇襲效果，因為如此大規模的入侵行動，一般兵力調動很難完全隱匿。與此同時，動用名義上屬於民用的船隻，會讓對手的反制行動變得複雜。除非這些船舶已被明確徵用於軍事用途，否則對民用船隻發動攻擊，將違反國際法規範。

中國大陸官方媒體多年來一直宣傳這方面的努力，經常盛讚渡輪參與跨海登陸演習。長約135公尺的「棒棰島」渡輪於2019年軍演「參軍」後，獲得中國中央電視台讚揚；長約164公尺的「渤海珍珠」渡輪也參與2021年軍演，環球時報引述匿名大陸軍事專家的說法報導，這將為「執行兩棲登陸任務大規模運送部隊」如虎添翼。另一家大陸航運新聞媒體也吹捧民用渡輪「長達隆」，這艘船大到足以運載兩個滿編機械化步兵營的重型坦克及其他車輛。

今年3月，外媒曝光中國大陸在廣州西南海域進行新型登陸駁船演練；解放軍將3艘特殊駁船首尾相連，從外海深處搭建一條延伸至沿岸海灘、長達823公尺的「登陸橋」。這可供裝甲車輛從民用駁船登陸，用於對台作戰行動。這類船舶的船尾設有大型開放式平台，用於接收來自其他船隻的裝備與貨物；相關裝備將沿著船體向前運送，並透過一條長約120公尺的延伸式可折疊跳板直接登陸上岸。

大陸登陸橋船。（資料照／微博）

美國史丹佛大學（Stanford University）「海洋之光」（SeaLight）計畫主持人鮑爾（Raymond Powell）表示，在砲火下進行兩棲登陸，是最困難的軍事行動之一。鮑爾指出,民用渡輪「通常不是執行這類任務的理想選擇」，但在台灣沿海防禦被摧毀後，渡輪可用來運輸大量部隊跨越台海，或者「純粹以數量優勢」壓垮台灣軍隊。

智庫「新美國安全中心」（Center for a New American Security）分析師許卡特（Thomas Shugart）曾估算，大陸民船可大幅增加現有軍用兩棲攻擊艦艇運送軍事物資的噸位，讓運能達到可在大約10天內，運送約30萬名解放軍及其車輛載具橫渡台海。許卡特當時指出，台灣及美國情報圈都應該開始以監控大陸海軍艦艇的方式，監控大陸的民間航運重大活動。

英國倫敦大學國王學院（King's College London）戰爭研究系教授帕特拉諾（Alessio Patalano）說，民用渡輪是大陸軍民融合概念更廣泛的一環,即民間資產及力量是全國致力於國安的固有部分。分析家提到，這也使規劃防禦變得更為複雜。

另據《華爾街日報》報導，印太美軍為因應潛在的美陸軍事衝突，正藉助俄烏戰爭的經驗，加緊適應新型無人機技術與戰法。11月在夏威夷舉行的為期2周演訓，有包含台灣在內的多國部隊參與。為了讓官兵更貼近第一島鏈的戰場型態，美國陸軍於2022年在夏威夷成立「太平洋多國聯合戰備中心」（Joint Pacific Multinational Readiness Center，JPMRC），這是50年來美國本土以外建立的第一座區域戰鬥訓練中心。

在11月演訓期間，JPMRC集結了逾8000名官兵，主要來自美國，但也有包含台灣、法國及馬來西亞等地人員。參演官兵們演練空中突擊、模擬跨島飛彈射擊、穿越峽谷地形等。官兵並使用多樣化無人機系統，包括以3D列印製作的自殺無人機，以及穿戴式干擾裝置。

國軍發展無人機因應新型態的戰爭。（資料照／中天宋玉寧攝）

延伸閱讀

跟進？停砍公教年金三讀 陳永康提修法「增退役軍人年金」

停砍公教年金三讀過關 李來希突爆騎腳踏車自摔「倒地」

斷言停砍公教年金卓揆恐不執行！柯志恩嗆綠：多花7000億怎算的？