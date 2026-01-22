智庫團晉見賴清德夾帶軍火商？ 張競揭2神秘人物

賴清德總統21日接見「德國馬歇爾基金會」跨大西洋訪問團，總統府發佈新聞稿表示，感謝美國及歐盟民主夥伴長期支持台灣，彰顯齊心面對全球挑戰的決心。並指出，台灣持續提升國防預算與自我防衛能力，將打造「台灣之盾」先進防空系統，引進高科技及人工智慧，壯大台灣國防工業。期盼未來持續深化台美、台歐在安全、經貿與科技等各領域合作，維護台海及區域和平穩定。不過，中華戰略學會資深研究員張競卻發現，訪問團中藏有神秘人物。

賴總統接見 德國馬歇爾基金會訪問團 。(圖/總統府)

張競表示，耐人尋味的是當天外籍訪賓共計8位，但新聞稿中僅提到6位，包括霍雪芙（Alexandra de Hoop Scheffer）會長、前北約最高盟軍轉型司令麥錫爾（Denis Mercier）、前北約歐洲最高盟軍副司令艾弗拉德（James Everard）、德州大學奧斯汀分校國家安全法資深研究員史俊（Marik A. String）、GMF主管全球權力移轉議題資深副會長克里曼（Daniel Kliman），以及GMF印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）。

張競指出，另外兩位諱而不言的外籍訪賓，雖然座次排在最後，但卻出現特寫照片，甚至還可從座次卡看到姓名，同時也與賴清德總統合影；這兩位分別是軍備業者Sven Kruck及Brittany Jacob。

張競指出，軍備業者座次排在最後。(圖/總統府)

張競認為，其實智庫學者夾帶軍備業者晉見總統不是新聞，我國亦曾在與外籍軍備業者合作後，由總統公開贈勳給軍備業者，實在沒有必要如此遮遮掩掩。我國需要更多朋友，大大方方公開資訊發布新聞稿，遠比躲躲藏藏、刻意遮掩好得多。

張競指出，此事也證明總統府公關作業的資訊處理與管制，面對資訊社會影像辨識軟體，如此欲蓋彌彰，顯然仍有繼續努力空間。

