智庫團見賴 府新聞稿未提「2神祕人物」 張競揭真實身分

總統賴清德今（21）日下午接見「德國馬歇爾基金會」（GMF）跨大西洋訪問團，感謝美國及歐盟民主夥伴長期支持台灣，彰顯齊心面對全球挑戰的決心。對此，中華戰略學會資深研究員張競注意到，訪團中有2位軍備業者，但總統府新聞稿卻完全沒提2人，他直言，總統府公關作業資訊處理與管制，面對資訊社會影像辨識軟體，如此欲蓋彌彰，顯然仍有繼續努力空間。

「訪團夾帶軍備業者，媒體發布欲蓋彌彰」，張競今天在臉書發文表示，賴清德今天接見「德國馬歇爾基金會」跨大西洋訪問團，而耐人尋味的，是外籍訪賓共計八位，而總統府新聞稿僅提到下列6位：1. 霍雪芙（Alexandra de Hoop Scheffer）會長、2. 前北約最高盟軍轉型司令麥錫爾（Denis Mercier）、3. 前北約歐洲最高盟軍副司令艾弗拉德（James Everard）、4. 德州大學奧斯汀分校國家安全法資深研究員史俊（Marik A. String）、5. GMF主管全球權力移轉議題資深副會長克里曼（Daniel Kliman）、6.GMF印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）。

張競點出，另外兩位諱而不言之外籍訪賓，儘管座次排在最後，但卻公佈出特寫照片，甚至還可從座次卡看到姓名，且與賴清德合影，這兩位分別是軍備業者Sven Kruck及Brittany Jacob。他直言，智庫學者夾帶軍備業者晉見總統其實不是新聞，我國亦曾在與外籍軍備業者合作後，由總統公開贈勳給軍備業者，實在沒有必要如此遮遮掩掩。

張競認為，台灣需要更多朋友，大大方方公開資訊發布新聞稿，遠比躲躲藏藏刻意遮掩好得多，此事證明，總統府公關作業資訊處理與管制，面對資訊社會影像辨識軟體，如此欲蓋彌彰，顯然仍有繼續努力空間。

