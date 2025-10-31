智庫外交有空間 三大方向逐步落實

總合外交的涵蓋範圍廣泛多元，其中「智庫外交」則能歸納為外交學院智庫化、首長應智庫邀請出訪以及邀請智庫來訪三種推動方向，相關工作也在近期獲得值得注意的成績，尤其是外交部長林佳龍先後出訪荷蘭與波蘭後，就特別強調「智庫外交」有可以持續發揮的空間。



從總合外交的「總合」二字可看出其囊括特性，除三大主軸價值外交、同盟外交、經濟外交，外交部還曾羅列科技外交、人權外交、文化外交、城市外交、國會外交、醫療公衛外交、環境外交、體育外交、原住民外交、宗教外交、性別平等外交等10餘種方向，但還有一個未被明確記錄卻一直在積極推動的，則是「智庫外交」。

外交部長林佳龍上任之初，首先就要求所屬「外交及國際事務學院」必須「智庫化」，讓它不只專注於培訓新進人員，更希望能主導國內外智庫交流，而「學院智庫化」任務，還曾被外交官員形容為「部長念茲在茲」，可見林佳龍的重視程度。

同步進行的任務則是部長或高階官員應邀出國直接與當地智庫面對面互動，近期最受矚目的就是林佳龍9月先後在荷蘭智庫「海牙策略研究中心」、波蘭「華沙安全論壇」發表演說，無論這些訊息是主動或被動公布，都意味著外交部長在歐洲的活動空間正逐漸增加，因為「智庫外交」或可避免中共的阻撓。林佳龍說：『(原音)這就是我們走出去，你就會發現不同的國家或地區，你要用不同的方法或重點，去強調你怎麼跟他找出交集；這個「智庫外交」也是有空間的。』

相對於出訪互動，第三種就是將重要智庫邀請來台直接交流，例如林佳龍在30日接見的美國智庫大西洋理事會「跨大西洋高階訪問團」，此團由當年力挺台灣設處的立陶宛前外長藍柏吉斯(Gabrielius Landsbergis)率領；而像這樣的「智庫外交」，外交部就認為，因為其研究成果深受美歐決策人士重視，所以將能彰顯國際社會對台灣安全的高度關注。