智庫外交 外交學院：交了些新朋友

「智庫外交」重點之一是「外交及國際事務學院智庫化」，外交學院表示，智庫化的落實工作一方面是提升研究量能，二方面是整合學者智庫資源，並持續安排我國學者前往海外短期駐點，三方面則是利用智庫角色邀請他國相關機構及關鍵人士來台交流，這項工作今年就已舉辦5場研討會，只是細節不便透露，但可確定有為台灣「交了一些新朋友」。



「總合外交」目前已知涵蓋10餘種方向，其中「智庫外交」近期展現具體成績，例如外長林佳龍9月先後赴訪荷蘭與波蘭智庫發表演說，外交部次長吳志中、陳明祺也陸續前往德國、加拿大等國出席智庫活動，促進雙邊關係也增加各方對台灣的了解。

「智庫外交」另一重點是「學院智庫化」，這項工作目前也有些許進展，除已設法逐漸提升學院內部研究量能外，原本罕與外界交流的外交學院，也開始邀請外國人士來台深入交換意見。外交及國際事務學院主祕蘇岳璽說：『(原音)在今年外交學院其實也跟其他國家的相關機構，舉辦大概5場左右的閉門研討會，這個部分因為是比較涉密性質，所以不方便公開，但是我們跟地域司有非常緊密地合作，能報告的是，我們交了一些新的朋友。』

還可一提「學者海外駐點計畫」，該計畫之前是外交部研究設計會的業務，現在則劃歸外交學院負責，蘇岳璽表示，外交學院接受這項工作後，學者智庫相關資源正在逐步整合。

另外，外交學院裡有多位涉外經驗相當豐富的資深外交官，他們平日除培訓考上外交特考的新進學員外，近年也在協助國內團體或非政府組織深化國際工作，發揮所長培育民間國際人才。