智庫接連示警 看懂華府風向
近期，《時代》雜誌刊登由美國保守派智庫學者高德斯坦所撰，標題為〈美國必須警惕台灣魯莽的領導人〉的專文，批評賴清德總統的演說刺激中共，呼籲美國政府應適時出手約束。5月以來，類似的呼籲與提醒，數度出現在若干具影響力的期刊、智庫報告或學者口中，背後意義或許是該讓我方思考、警惕。
首先是《外交政策》雜誌5月刊出〈川普應約束台灣〉的專文，建議川普政府應對賴總統的言論與政策動向進行「外部約束」，以免台海升溫將美國捲入。
接著9月，向來對台灣頗為友好的何瑞恩刊登在《自由時報》的〈美台關係是否偏離軌道？〉，直指華府政策環境已改變，川普政府不會被「民主對抗專制」這類論點打動，提醒我政府「川普團隊寄望台北能夠務實、負責地維護台海的和平與穩定」。
10月，美國智庫「蘭德公司」發表標題為《穩定中美之間的競爭》報告，建議美國該利用影響力，「不能讓台灣利用美國的支持，採取可能激怒北京進一步挑釁的行動」。
加上《時代》雜誌，代表過去不到6個月已有多篇要求華府應約束我政府，或提醒我方應緩和兩岸關係的專文，一定程度反映兩岸針鋒相對，已讓華府國安人士嗅到川普政府對美國可能因台海議題，被迫捲入與中共之軍事衝突的憂慮開始增加。
雖然美方仍有許多主張應對北京持強硬立場的官員，但川普本人與其國安事務的核心親信，不僅懷疑台灣對美國有多大利益，也對現階段美國在西太平洋的軍力現況感到憂心。加上川普慣常以「與習近平私交良好」、「在我任內北京無意犯台」等說法，自然不樂見兩岸發生危機。因此對川普而言，台灣光是高度配合華府還不夠，也應設法讓兩岸情勢降溫，最起碼不要再升高。
北京應早就看到這點，並展開布局。最明顯例證是6月川普重返白宮後首次「川習電」，習近平明白指出「美國應當慎重處理台灣問題，避免極少數『台獨』分裂分子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地」，這等於是向川普表示在川普任內唯一可能對台動武並將華府捲入的情形，就只有「台獨分裂分子」的舉措。這不但迎合川普慣用語，也將中共在台灣周邊的威脅行為淡化，並促使川普政府將管控美中軍事風險的注意力，移轉到台灣的言行舉措。畢竟對川普政府來說，管控台北遠比管控北京容易得多！
如同何瑞恩提醒，在華府政策環境改變之下，我方若再用「民主價值」等拜登時期語彙，形同拿明朝的尚方寶劍來跟清朝皇帝說事，不僅無效、還可能有害。我國安高層該思考的是，能否主動採取行動，向川普政府顯示我方也有意降低兩岸緊張情勢，就算「做做樣子」也好！
我國安高層更該警惕的是，在北京已掌握川普心態的情況下，一旦兩岸爆發危機，川普政府有可能為了避免捲入，願意與北京達成「損害台灣利益卻不讓台灣成為北京囊中物」的交易，以便從危機脫身。（作者為亞太和平研究協會資深客座研究員）
其他人也在看
黃仁勳隔海盛讚川普 不回應是否在APEC見習近平
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳週二（10/28）在華府舉行的GTC大會上盛讚川普政府的「美國優先」政策，並強調如果包括中國在內的全球AI開發商都使用輝達產品，美國絕對可以成為全世界的AI霸主。黃仁勳即將出發前往南韓參加APEC經濟領袖會議，但他並未回應是否可能與中國國家主席習近平會面。太報 ・ 1 天前
華府風向轉變？林佳龍曝特定智庫「背後財團插手」：想引導美國對台政策
美國《時代（TIME）》雜誌日前刊出一篇以〈美國必須慎防台灣魯莽的領導人（The U.S. Must Beware of Taiwan's Reckless Leader）〉為題的專文，由於外交部發布回應新聞稿一度指稱該文為「報導」，導致我國家通訊社《中央社》刊登後，意外掀起波瀾。不過，外交部長林佳龍今（30）日指出，觀察到有一股力量想要引導甚至影響美國輿論......風傳媒 ・ 12 小時前
川習會前美國會議員最後喊話：台灣議題不能上桌
（中央社記者鍾佑貞華盛頓29日專電）高度受矚的川習會即將舉行，數位美國國會議員關切中國國家主席習近平是否將要求美方在台灣議題上讓步。民主黨眾議員克利什納穆希今天表示，美方必須明確表態：台灣不應被納入與中共談判的任何議題。中央社 ・ 20 小時前
美國的警告與島嶼的沉默
《時代》雜誌的封面似乎永遠擺滿英雄與惡棍，這回選擇在川普的臉旁邊，刊出題為〈美國必須警惕台灣魯莽的領導人〉的投書。作者乃美國保守派智庫學者兼海軍戰爭學院戰略研究所副教授的高德斯坦，他的語氣像個在餐桌上訓誡孩子的家長：「美國該警告台北，不要太魯莽。」中時新聞網 ・ 1 天前
美新版國防戰略亞洲防線傳排除台灣 美防長駁斥
川普政府將公布新版「國防戰略報告」，據報導美軍亞洲防線可能排除台灣與南韓。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）29日駁斥相關報導不實。太報 ・ 22 小時前
川習會前夕 互釋善意 美降關稅10％ 陸買大豆
「川習會」前夕，傳出美中各自讓步消息。《華爾街日報》29日獨家報導，若中國加強打擊芬太尼出口，美國將考慮下調對中關稅約10％；《路透》則報導中國大陸中糧集團本周購買了3批美國大豆，這是美國今年大豆收穫季以來，中國首度採購美國大豆。但中糧集團並未回覆，大陸外交部也不願證實。中時新聞網 ・ 1 天前
川普喊話「將重啟核武測試」 允許南韓建造核動力潛艦
川習會雖然順利落幕，但會前川普一篇發文，引發全球關注，因為內容寫，鑑於其他國家的核武試驗項目，他也指示美國戰爭部要進行同等級的核武測試，相關po文，就被解讀是向中國下馬威。儘管如此，這場川習會成果，令川普滿意，因為中國重新購買美國大豆和農產品，也同意暫停稀土出口管制。TVBS新聞網 ・ 5 小時前
李在明求提供潛艦核燃料 川普認同提議磋商
南韓總統李在明昨（29）日在南韓慶州與美國總統川普會談，當面提出希望美國提供核動力潛艦燃料，以提高南韓自衛能力。根據南韓政府高層官員會後說明，川普表示認同南韓需要具備核動力潛艦能力，提議進行後續磋商。南韓國家安保室室長魏聖洛29日舉行記者會，說明韓美領袖峰會成果。根據《韓聯社》報導，兩國領袖討論了經自由時報 ・ 22 小時前
AI美國隊長怎能缺席APEC！ 黃仁勳急赴南韓：川普叫我去
被譽為「AI超級盃」的輝達GTC大會首度移師華盛頓舉行。身為「主人」的輝達執行長黃仁勳28日透露，原本計畫邀請川普政府參與此次大會，未料美國總統川普2天前親自致電，希望他前往南韓會面。黃仁勳表示，他將支持川普的亞洲行。中時財經即時 ・ 1 天前
華府風向已變 政府該如何調整兩岸政策
近期，《時代》(TIME)雜誌在官網刊登由美國保守派智庫學者高德斯坦(Lyle Goldstein)所撰，標題為《美國必須警惕臺灣魯莽的領導人》(The U.S. Must Beware of Taiwan’s Reckless Leader) 的專文，批評賴清德總統的演說刺激中共，呼籲美國政府應適時出手約束賴總統，使外交部罕見地於連假期間，發出新聞稿予以駁斥。奔騰思潮 ・ 22 小時前
聯準會再度降息1碼 12月起終止縮表
聯準會此次將聯邦基金利率的目標區間調整至3.75%至4.00%。根據政策聲明，儘管經濟活動持續擴張，但就業成長已有所放緩，同時通膨率則持續升高。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在記者會上以「你如果在霧中開車怎麼辦？你就放慢速度」的比喻說明，這項政策決策是一種風險管理...CTWANT ・ 23 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 13 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 15 小時前