智庫接連示警 看懂華府風向

近期，《時代》雜誌刊登由美國保守派智庫學者高德斯坦所撰，標題為〈美國必須警惕台灣魯莽的領導人〉的專文，批評賴清德總統的演說刺激中共，呼籲美國政府應適時出手約束。5月以來，類似的呼籲與提醒，數度出現在若干具影響力的期刊、智庫報告或學者口中，背後意義或許是該讓我方思考、警惕。

首先是《外交政策》雜誌5月刊出〈川普應約束台灣〉的專文，建議川普政府應對賴總統的言論與政策動向進行「外部約束」，以免台海升溫將美國捲入。

接著9月，向來對台灣頗為友好的何瑞恩刊登在《自由時報》的〈美台關係是否偏離軌道？〉，直指華府政策環境已改變，川普政府不會被「民主對抗專制」這類論點打動，提醒我政府「川普團隊寄望台北能夠務實、負責地維護台海的和平與穩定」。

10月，美國智庫「蘭德公司」發表標題為《穩定中美之間的競爭》報告，建議美國該利用影響力，「不能讓台灣利用美國的支持，採取可能激怒北京進一步挑釁的行動」。

加上《時代》雜誌，代表過去不到6個月已有多篇要求華府應約束我政府，或提醒我方應緩和兩岸關係的專文，一定程度反映兩岸針鋒相對，已讓華府國安人士嗅到川普政府對美國可能因台海議題，被迫捲入與中共之軍事衝突的憂慮開始增加。

雖然美方仍有許多主張應對北京持強硬立場的官員，但川普本人與其國安事務的核心親信，不僅懷疑台灣對美國有多大利益，也對現階段美國在西太平洋的軍力現況感到憂心。加上川普慣常以「與習近平私交良好」、「在我任內北京無意犯台」等說法，自然不樂見兩岸發生危機。因此對川普而言，台灣光是高度配合華府還不夠，也應設法讓兩岸情勢降溫，最起碼不要再升高。

北京應早就看到這點，並展開布局。最明顯例證是6月川普重返白宮後首次「川習電」，習近平明白指出「美國應當慎重處理台灣問題，避免極少數『台獨』分裂分子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地」，這等於是向川普表示在川普任內唯一可能對台動武並將華府捲入的情形，就只有「台獨分裂分子」的舉措。這不但迎合川普慣用語，也將中共在台灣周邊的威脅行為淡化，並促使川普政府將管控美中軍事風險的注意力，移轉到台灣的言行舉措。畢竟對川普政府來說，管控台北遠比管控北京容易得多！

如同何瑞恩提醒，在華府政策環境改變之下，我方若再用「民主價值」等拜登時期語彙，形同拿明朝的尚方寶劍來跟清朝皇帝說事，不僅無效、還可能有害。我國安高層該思考的是，能否主動採取行動，向川普政府顯示我方也有意降低兩岸緊張情勢，就算「做做樣子」也好！

我國安高層更該警惕的是，在北京已掌握川普心態的情況下，一旦兩岸爆發危機，川普政府有可能為了避免捲入，願意與北京達成「損害台灣利益卻不讓台灣成為北京囊中物」的交易，以便從危機脫身。（作者為亞太和平研究協會資深客座研究員）