智庫研析台歐關係 學者：因區制宜善用資源
斯洛伐克智庫中亞歐洲研究所(CEIAS)日前發布一份台灣與歐洲關係的研究報告，除以數據呈現台灣與歐洲近幾年持續升溫的交流互動外，更值得關注的是該報告從雙邊關係角度評估得出的「區塊」分類。台灣歐盟中心執行長鄭家慶分析，歐洲各國情況不同，但台灣可依其分類「因區制宜」，以此有效運用有限的外交資源，並設法找出台、歐間更多共同利益，進一步強化合作關係。
中亞歐洲研究所16日在官網上發表「Partners in need, partners indeed? Tracking Europe-Taiwan relations amidst global disruption」報告，從不同角度切入探討台灣與歐洲各國的關係現況。
台灣歐盟中心執行長鄭家慶受訪表示，歐洲許多智庫都發表過台歐關係報告，但中亞歐洲研究所這份報告相對而言更為深入與廣泛，內容不僅針對外交機構，還涉及地方政府、文化、智庫等交流領域，全方面分析台歐雙邊關係這幾年的發展。
報告指出，台、歐之間的互動在2019年至2024年增加5倍、互訪次數上升6倍，外界或許會特別注意這些亮眼的數據，但鄭家慶認為，這份報告更實際點出了交流互動之後，要如何轉換成「實質合作」，以及「實質合作」的具體內容為何的重要問題。
鄭家慶進一步分析，面對歐洲30個國家，台灣必須因應不同國家的情況，有效分配有限資源，而這份報告則透過系統性研究，將歐洲30國與台灣之間的關係分類為4個「區塊」(group)，台灣或可參考其分類，「因區制宜」善用資源，鄭家慶說：『(原音)我們常說外交資源或民間資源有限，如何在這麼多國家當中，把它的優先順序釐出來，甚至有些是加乘效果，面對這一類「集團」，也許我們同樣一件事情可以做相關樣本，提供其他集團成員可以做參考。』
報告分類的4個區塊依序是「多年夥伴」(Old Partners)，像是德國、法國、英國這些西歐國家；「新朋友」(New Friends)，包括捷克、立陶宛、波蘭等中東歐國家；「務實者」(Pragmatists)，意指政治層面謹慎，但樂意與台灣發展互惠經濟關係，例如奧地利、比利時、丹麥等國；「落後者」(Laggards)則囊括保加利亞、克羅埃西亞、塞普勒斯、愛沙尼亞、希臘、愛爾蘭、拉脫維亞、挪威、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛維尼亞等國。
「落後者」一詞不太好理解，鄭家慶對此解讀，「落後者」意味著雙邊尚未找到一個可以互惠互利、或彼此都願意一起推動的議題。
至於如何「因區制宜」善用資源，鄭家慶認為，半導體雖是我方強項，但目前似乎過度關注在半導體領域，台灣應進一步盤整出更多台、歐之間的共同利益，且這些共同利益除了產業與經貿層面外，還可在許多領域的「治理能力」以及「know-how」層面，認真思考並找出可以連結且合作的議題與項目。
其他人也在看
美國務卿讚中國「強大富裕的國家」 綠委喊尊重：持續深化美日合作
美國國務卿盧比歐昨天在國務院記者會上提到，近期中國與日本之間對立加劇，美國將找到與中國合作的方式，並稱中國是「強大富裕的國家」。對此，民進黨立委陳冠廷今天（21日）表示，台灣尊重美中之間對話與互動的發展，但更關鍵的是，相關互動應有助於降低區域風險、避免誤判，而非削弱既有的安全承諾。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
俄加入邁阿密會談 否認將舉行美俄烏三方會談
俄特使前往美國佛州繼續就結束戰爭展開談判。莫斯科否認將舉行美俄烏三方會談，盡管三國外交人員目前均在邁阿密。克裡姆林宮同時抨擊烏克蘭和歐洲對和平協議所作修改。澤連斯基排除了在俄軍佔領區舉行選舉的可能性。德國之聲 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
圓帛琉30年夢！林佳龍見證首座高爾夫球場簽約 台企進駐總統府旁
外交部長林佳龍於12月18日至21日率領「台帛榮邦經貿團」訪問友邦帛琉共和國，不僅會晤帛琉總統惠恕仁，更見證了台灣佳邦公司與帛琉美麗坵州（Melekeok）簽署投資合作備忘錄（MOU）。此計畫將在帛琉總統府旁興建該國首座國際級高爾夫球場，正式落實外交部「榮邦計畫」中推動永續觀光的目標，為兩國建交邁入下一階段奠定經貿基石。鏡新聞 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
美俄佛州對話登場！ 俄特使：會談富有建設性｜#鏡新聞
美國談判代表週六(12/20)在佛羅里達州，與俄羅斯官員會面，雙方針對終結烏俄戰爭展開最新一輪磋商；儘管外交動作頻頻，不過，美國情報報告顯示，俄羅斯總統普丁依舊沒有放棄，企圖占領整個烏克蘭。烏克蘭總統澤倫斯基也喊話，美國是唯一能說服俄羅斯結束戰爭的關鍵，呼籲美國對莫斯科繼續施壓。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 發起對話
王齊麟、十元大婚！超正伴娘「搶走捧花」得主身分曝光
富邦啦啦隊成員禾羽21日晚間出席王齊麟與「十元」陳詩媛的婚禮，並受邀擔任伴娘，陪伴好友完成人生重要時刻。首次以伴娘身分全程參與婚禮流程，禾羽笑說，從前期準備到當天儀式，實際參與後才發現「結婚真的不簡單，要準備的事情非常多」，也形容這次像是提前實習了一次婚禮過程。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
張文無差別殺人！學者：挖不出犯案跡象恐是這原因
捷運台北車站及中山站發生攻擊事件，19日傍晚27歲嫌犯張文先在台北車站M7出口點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並以利器傷人，隨前往捷運中山站接續作案，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽也直言，研究孤狼激進化的時間越來越短，可能跟這事有關。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發起對話
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 7 小時前 ・ 發起對話
日職名將call out山本問答案！電話進語音信箱遭吐槽：因為你會講出去
體育中心／綜合報導世界棒球經典賽將於明年3月登場，尋求連霸的日本隊陣中旅外選手效力狀況外界都相當關注，近期兩位日本名將前中日龍監督落合博滿，以及前橫濱DeNA監督中畑清，受邀擔任TBS節目嘉賓，中畑清主動爆料自己曾經打電話給山本由伸，想問他打不打經典賽，不過山本卻沒有接電話直接進到語音信箱。FTV Sports ・ 9 小時前 ・ 發起對話
張文比鄭捷更決絕！醫剖析張文犯案心理：一個人對抗世界
台北捷運台北車站與中山站周邊19日晚間發生27歲凶嫌張文隨機攻擊事件，造成4死11傷，凶嫌隨後墜樓身亡，行兇動機成謎。精神科醫師沈政男撰文從心理學角度剖析此案。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
簡舒培大翻車！批北市警網失靈 臉書遭網灌爆轟：只會出一張嘴
北捷台北車站及中山商圈19日發生隨機攻擊事件，然而民進黨籍台北市議員簡舒培卻質疑台北市警方辦案出了問題，引發網友不滿，其臉書遭網友灌爆痛批「妳行妳上啊！整天不做正事，只會出一張嘴」。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
北捷隨機砍人掀陰謀論！國師唐綺陽出手了 未來20天「1類人」要注意
27歲男子張文19日在台北車站及中山商圈丟擲煙霧彈並拿出預藏刀械刺傷旅客，造成多人傷亡，最終嫌犯在警方包圍下墜樓身亡，而外界也流傳陰謀論、共犯等謠言，不過警方已作出澄清，強調張文是獨自犯案。今（21日）有「國師」之稱的星座專家唐綺陽則發文呼籲大家要穩住情緒，直言被網路謠言所引導只會造成更大恐慌。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
蕭淑慎重現20年前「金鐘奶」深V開到肚臍 結婚8年屢傳婚變！公公對外發聲了
49歲的蕭淑慎2005年時曾以《孤戀花》入圍第40屆金鐘獎最佳女主角獎，當時胸前開深V到肚臍的黑色禮服相當經典，相隔20年，她與老公梁軒安拍攝甜蜜寫真，再度穿上這套禮服重現「金鐘奶」，時隔20年竟沒有太多差別，彷彿穿越時空。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
遇到隨機殺人怎辦？退役反恐特勤教官教你「唯一活命法」
北捷及中山站商圈19日晚間發生隨機攻擊事件，27歲凶嫌張文持刀展開恐怖攻擊，造成4死11傷的重大傷亡。張文犯案後一路逃逸，最終在追捕過程中自高處墜樓身亡，整起案件震驚社會。對此，退役反恐特勤教官陳重光20日也提醒民眾，若不幸遭遇隨機攻擊事件，第一時間應迅速逃離現場。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
果真是義氣男！D.O.快閃金宇彬、申敏兒婚禮僅15分鐘，隨即趕回〈MMA〉合體EXO！
據了解，婚禮僅邀請雙方至親家人與最親密的演藝圈好友出席，全程保密、作風低調。婚禮結束後，官方僅釋出一張黑白婚紗照作為紀念，直到22日才再度公開婚禮現場照片。照片中，兩人並肩進場的畫面宛如偶像劇定格畫面，申敏兒身穿簡約卻極具氣質的婚紗，金宇彬則以俐落西裝相伴...styletc ・ 3 小時前 ・ 發起對話
國民黨團按鈴告大法官濫權當場被嗆「做賊喊抓賊」 徐巧芯爆氣怒吼
憲法法庭做出114年憲判字第1號判決，宣告藍白強硬三讀通過的《憲法訴訟法》修正案違憲，國民黨團今（22）日按鈴告發大法官，痛批憲法法庭知法犯法、毀憲亂政，但現場遭到民眾舉牌嗆聲，「做賊喊抓賊」。當一行人準備進到北檢時，又有一名男子大喊「中華民國在台灣是非法佔領」，國民黨立委徐巧芯則立即當場大聲怒吼反擊。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 發起對話
阿喜幫洗艾怡良大體！「生財奶」狂吸300萬人朝聖 逼真縫合疤痕曝光
由温昇豪監製與主演的影集《整形過後》，首周播出勇奪25到64歲女性收視冠軍。《整形過後》劇中多條情感與議題線同步推進，從生死、身體自主到情感修復，引發網友熱烈討論，其中艾怡良演大體親自上陣與阿喜洗好友大體崩潰、以及劉瑞琪的平胸手術戲，更被點名是最衝擊人心的關鍵段落。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話
五權憲法被癱瘓 他點名「這兩人」才是元凶
[NOWnews今日新聞]憲法法庭19日做出114年憲判字第1號判決，《憲法訴訟法》修法立法程序有明顯重大瑕疵，自判決公告日起失其效力。國民黨立院黨團今（22）日告發憲法法庭及這五位大法官濫權瀆職、《...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 發起對話
聖誕節雨區擴大！「這2天」雨最大探13度 一圖看一週天氣
未來一週受2波冷空氣影響，中央氣象署指出，今（21）日東北季風南下，週一仍持續受到影響，北台灣整天較涼。週三至週四迎來第二波東北季風，各地降雨機率提高，局部空曠地區可能下探至13度。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發起對話