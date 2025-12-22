智庫研析台歐關係 學者：因區制宜善用資源

斯洛伐克智庫中亞歐洲研究所(CEIAS)日前發布一份台灣與歐洲關係的研究報告，除以數據呈現台灣與歐洲近幾年持續升溫的交流互動外，更值得關注的是該報告從雙邊關係角度評估得出的「區塊」分類。台灣歐盟中心執行長鄭家慶分析，歐洲各國情況不同，但台灣可依其分類「因區制宜」，以此有效運用有限的外交資源，並設法找出台、歐間更多共同利益，進一步強化合作關係。

中亞歐洲研究所16日在官網上發表「Partners in need, partners indeed? Tracking Europe-Taiwan relations amidst global disruption」報告，從不同角度切入探討台灣與歐洲各國的關係現況。

台灣歐盟中心執行長鄭家慶受訪表示，歐洲許多智庫都發表過台歐關係報告，但中亞歐洲研究所這份報告相對而言更為深入與廣泛，內容不僅針對外交機構，還涉及地方政府、文化、智庫等交流領域，全方面分析台歐雙邊關係這幾年的發展。

報告指出，台、歐之間的互動在2019年至2024年增加5倍、互訪次數上升6倍，外界或許會特別注意這些亮眼的數據，但鄭家慶認為，這份報告更實際點出了交流互動之後，要如何轉換成「實質合作」，以及「實質合作」的具體內容為何的重要問題。

鄭家慶進一步分析，面對歐洲30個國家，台灣必須因應不同國家的情況，有效分配有限資源，而這份報告則透過系統性研究，將歐洲30國與台灣之間的關係分類為4個「區塊」(group)，台灣或可參考其分類，「因區制宜」善用資源，鄭家慶說：『(原音)我們常說外交資源或民間資源有限，如何在這麼多國家當中，把它的優先順序釐出來，甚至有些是加乘效果，面對這一類「集團」，也許我們同樣一件事情可以做相關樣本，提供其他集團成員可以做參考。』

報告分類的4個區塊依序是「多年夥伴」(Old Partners)，像是德國、法國、英國這些西歐國家；「新朋友」(New Friends)，包括捷克、立陶宛、波蘭等中東歐國家；「務實者」(Pragmatists)，意指政治層面謹慎，但樂意與台灣發展互惠經濟關係，例如奧地利、比利時、丹麥等國；「落後者」(Laggards)則囊括保加利亞、克羅埃西亞、塞普勒斯、愛沙尼亞、希臘、愛爾蘭、拉脫維亞、挪威、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛維尼亞等國。

「落後者」一詞不太好理解，鄭家慶對此解讀，「落後者」意味著雙邊尚未找到一個可以互惠互利、或彼此都願意一起推動的議題。

至於如何「因區制宜」善用資源，鄭家慶認為，半導體雖是我方強項，但目前似乎過度關注在半導體領域，台灣應進一步盤整出更多台、歐之間的共同利益，且這些共同利益除了產業與經貿層面外，還可在許多領域的「治理能力」以及「know-how」層面，認真思考並找出可以連結且合作的議題與項目。