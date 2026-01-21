智庫示警中國AI風險 恐蒐集個資行認知戰

從文字、平面，到聲音以及影像，各種生成式AI模型在全球流通。根據國科會轄下智庫「科技、民主與社會研究中心（DSET）」發布的最新報告，直指中國人工智慧存有窺探隱私與操縱輿論的風險，強調對岸AI產業在國家規劃下，以「出口」為導向，透過基礎設施的建置、法律制度的放寬，助長它在全球擴張「不對稱資料流向」。

DSET民主治理組副組長賴又豪說：「一旦資料進到中國境內，在符合某些要件、條件的情況下，他是會禁止這些資料再度流出中國。我為什麼稱之他是個威權呢？不只是資料流的問題，第1個問題是他沒有法治，第2個是他欠缺了權力的分立制衡，第3個是他欠缺基本權利的保障。」

而分析10款中國生成式AI服務的隱私政策條文後，專家也歸納出3種將用戶資料「送中」管道：除了直接將海外用戶個資儲存在中國境內；像是企業集團內的資料分享，代表即使註冊地「脫中」，仍可能將海外資料分享給中國境內的關聯企業；更別說全數服務都表明會遵守中國政府的調取規定。

淡江大學公共行政學系副教授涂予尹指出，「透過他所掌握的大量資料，他可以去做一些分類或分層。其實對中國來講，他其實就可以做一個精準的認知作戰。」

面對中國AI服務的風險，智庫在報告中提出「DSR戰略」建議，包含了防衛、建立入境審查機制，與號召民主盟友，確保跨境資料傳輸法制的協調一致。

數位發展部資通安全署副署長周智禾表示，「政府機關其實應該講從2020年開始，就不可以使用大陸廠牌的東西，包含了AI。到底有沒有辦法禁止民眾下載使用？數發部有個叫RPC封鎖網域，但你把你的電腦手機換成國外的DNS就可以解析了，所以DNS並沒有辦法完全封住。那我可不可以把它下架？可以，但是它必須要違法。」

除了政府機關，數發部表示，針對民眾部分，已在職責範圍內限制了危害國家資通安全產品，例如內政部去年下令對「小紅書」停止解析、限制接取；也強調後續將持續蒐集、了解國際作法，透過「比較法」研修相關法令與國際接軌，並持續進行資安宣導。