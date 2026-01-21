智庫：中國AI存資安與操縱輿論風險 資料經3管道送中

（中央社記者趙敏雅台北21日電）國科會轄下智庫DSET發布報告指出，中國人工智慧（AI）存有窺探隱私、操縱輿論的風險，根據10款中國開發的生成式AI隱私政策條款，可歸納出3種資料送中管道，包括直接將海外用戶個資儲存在中國、企業集團內資料分享，以及遵守政府的「合法」資料調取。

科技、民主與社會研究中心（DSET）民主治理組今天舉辦「威權凝視：中國的全球資料聚斂與系統性民主風險」報告發表會，檢視中國資料治理模式的危險，剖析中國AI服務的資料實踐如何配合與助長此模式，導致民主國家的用戶可能籠罩在威權治理之中。

DSET民主治理組副組長、報告作者賴又豪說，DeepSeek、豆包、Cici、Kimi、Quark、Qwen Chat、百度AI搜索、Monica、Manus與Talkie等10款由中國開發的AI服務，從其隱私政策條款中，可歸納出3種資料送中管道，包括直接將海外用戶個資儲存在中國、企業集團內資料分享，以及遵守政府的「合法」資料調取。

賴又豪表示，DeepSeek、豆包、Kimi、Quark與百度AI搜索為註冊在中國的實體營運，並直接將海外用戶個資儲存在中國。Cici、Qwen Chat、Monica、Manus與Talkie則由新加坡等地的實體為海外用戶提供服務。

他指出，除了Talkie之外，其餘9款服務的隱私政策均容許「企業集團內資料分享」，代表即使註冊地「脫中」，這些服務仍可能將海外用戶資料分享給中國境內的關聯企業實體。再者，全數服務皆表明遵守政府的「合法」資料調取。

賴又豪也舉例，內政部自去年底對小紅書APP發布網際網路停止解析及限制接取命令，小紅書隨即修改隱私政策，在新條款生效後，未來使用「非中國手機號碼」註冊者，不再是小紅書用戶，而是新加坡公司Rednote的用戶，然而，小紅書仍會將用戶資料傳到企業集團的伺服器做處理，而伺服器所在地包括香港與中國。

他指出，小紅書的隱私政策也明確表示會與集團內的其他公司分享用戶資料，且小紅書跟Rednote在營運上仍相互連通。因此，小紅書的服務提供者，也就是中國公司仍會獲取Rednote的用戶資料。

賴又豪分析，10款中國開發的AI服務普遍會蒐集用戶個資、裝置與網路資訊，以及推論資訊等。他提醒，中國政府透過廣泛資料斂取，可能進行個人剖繪，洞悉社會弱點與矛盾，也可能用於情報分析與境外資訊操控。美國研究揭露，中科天璣有相關案例，中國持續在台灣部署AI驅動的擬真帳號，推播個人化內容，以操弄社會分歧並影響輿論走向。

面對中國AI服務連結的風險，賴又豪建議，台灣與民主盟友可提出DSR戰略，首先為防衛（Defend），政府機關及關鍵基礎設施中，禁用位於中國或中資實體實質控制的AI服務，其次為審查（Screen），建立入境審查機制，以符合資料治理要求，來作為中國AI服務的市場准入條件，第3為集結（Rally），號召民主盟友，確保跨境資料傳輸法制的協調一致，防範管制漏洞。（編輯：潘羿菁）1150121