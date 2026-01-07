智庫：中資布局大馬AI資料中心 民主國家應強化合作
（中央社記者趙敏雅台北7日電）國科會轄下智庫DSET發布報告指出，在馬來西亞柔佛州現有資料中心算力中，超過半數來自具中資背景的資料中心。同時，美國限制出口中國的高階圖形處理器（GPU）在新加坡與馬來西亞的銷售量顯著上升，顯示相關地區為出口管制的潛在灰色地帶，民主國家可建立AI基礎設施合作架構防範。
科技、民主與社會研究中心（DSET）經濟安保組今天舉辦「共築誰的命運共同體？中馬經濟合作與資料中心的經濟安全挑戰」報告發表會，分析馬來西亞與新加坡憑藉地緣政治戰略模糊的立場，以及當地華人商業社群所建構的「竹網」人脈與資本網絡，正快速成為中國規避美國出口管制、發展境外人工智慧（AI）算力的重要「灰色地帶」。
DSET海外研究員曾稚驊表示，中資近年穩定且持續投資馬來西亞，使原本高度仰賴外資發展經濟的馬來西亞進一步加深對中國科技與經濟合作的依賴。他分析，透過簽署合作備忘錄與接受中國「周邊工作」論述，馬來西亞逐漸成為中國突破西方經濟安全封鎖的重要破口。
DSET政策分析師池繼謙說明，馬來西亞正快速成為東南亞AI資料中心樞紐，部分具中資背景企業與非中資資料中心的合作模式，形成間接接軌國際雲端與AI服務的架構，代表案例包括萬國集團海外品牌DayOne與甲骨文的夥伴合作，並承接字節跳動相關算力租賃需求，對既有出口管制架構形成制度性挑戰。
報告指出，馬來西亞柔佛州為最值得關注的案例，相較於新加坡受限於土地與電力條件，柔佛州迅速承接外溢的資料中心需求，成為西方超大規模雲端業者與中資企業競逐的新戰場，柔佛州現有資料中心算力中，超過半數來自具中資背景的企業所設資料中心，顯示中國已在區域算力競爭中提前布局。
報告揭露，美國限制出口至中國的高階GPU在新加坡、馬來西亞的銷售量顯著上升，同時也歸納中國企業削弱出口管制效果的4種主要模式，包括透過空殼實體進行「影子綠地」投資、藉由合資企業取得合法採購與算力回流管道、在機櫃共置模式中分離硬體與基礎設施責任，以及結合在地資料中心與公有雲的混合雲架構，以間接使用先進算力資源。
報告建議，民主國家應建立可驗證、可信賴的AI基礎設施合作架構，包括強化資料中心與算力存取的審查與驗證機制、提升對間接轉運與未列名實體的執法能力，以及推動以AI基礎設施為核心的區域夥伴合作框架，深化與東南亞國家的技術與規範對接。（編輯：張若瑤）1150107
