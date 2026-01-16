智庫：伊朗當局強力鎮壓 抗議潮似暫消退

監測機構今天(16日)表示，在伊朗當局於網路全面封鎖下展開鎮壓、造成數以千計民眾死亡後，伊朗的抗議運動已趨於平息。同時，美國對伊朗採取新一輪軍事行動的威脅，短期內似乎也有所消退。

1名沙烏地阿拉伯官員指出，波斯灣盟友已說服美國總統川普(Donald Trump)，給予伊朗領導層一次「展現善意的機會」。

伊朗近來的抗議浪潮最初源於對經濟的不滿，德黑蘭商人在去年12月28日發起罷市抗議，拉開示威潮序幕，隨後演變為要求推翻神權統治的大規模運動。

廣告 廣告

自1月8日起，伊朗各大城市的民眾湧上街頭，但當局隨即實施迄今已持續超過一週的網路封鎖。行動人士指出，此舉意在掩蓋鎮壓的實際規模。

網路監測機構Netblocks表示，伊朗的「全面網路封鎖」已持續超過180小時，時間長於2019年抗議期間實施的斷網措施。

美國智庫「戰爭研究所」(Institute for the Study of War)表示，這波鎮壓「很可能暫時壓制了抗議運動」。

但該機構也補充說：「(伊朗)政權對安全部隊的全面動員難以長期維持，因此抗議仍有可能再起。」

總部設於挪威的人權團體「伊朗人權」(Iran Human Rights, IHR)指出，已核實有3,428名示威者遭安全部隊殺害，並警告實際死亡人數可能更高。

此外，在美國於去年6月支持並參與以色列對伊朗的12天戰爭後，川普並未排除對德黑蘭採取新一輪軍事行動。他先前並警告德黑蘭，若被捕的示威者遭處決，美國將對伊朗採取強硬行動。

不過，隨著各方強硬言辭在近日暫時降溫，一名沙國高階官員15日告訴法新社，沙烏地阿拉伯、卡達與阿曼主導了「一場漫長且緊急的最後關頭外交努力，說服川普總統給伊朗一次展現善意的機會」。

儘管華府似乎有所退讓，白宮15日仍表示，「對總統而言，所有選項仍擺在桌上」。(編輯：楊翎)