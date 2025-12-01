智庫：全球軍火商2024營收創紀錄 中國受打貪影響反下滑
根據瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所(Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI)今天(1日)公布的研究，由於打貪行動導致武器合約和採購放緩，中國大型軍工企業去年營收下降。
SIPRI的研究發現，中國軍工企業營收的下滑與全球大型武器和軍事服務企業強勁的營收成長形成鮮明對比，全球軍工業營收增長主要受到烏克蘭和加薩戰爭，以及全球和地區緊張局勢的推動。
SIPRI軍事支出暨武器生產計畫(Military Expenditure and Arms Production Programme)主任田楠(Nan Tian)表示：「中國軍購領域一系列貪腐指控，導致2024年多項重大軍購合約遭到取消或推遲。這加劇了人們對中國軍事現代化努力和何時才能實現新能力的擔憂。」
中國營收下降10% 日本營收成長40%
中國人民解放軍是中國國家主席習近平在2012年下令展開廣泛打貪的主要目標之一，在2023年當火箭軍成為目標時，打貪觸及了軍方高層。
今年10月，包括中國第二號將領何衛東在內，8名高級將領被以貪腐罪名開除黨籍。何衛東在習近平任內任職於中國最高軍事指揮機構中央軍事委員會。
亞洲和西方外交官表示，他們仍在努力評估這次打貪對中國軍事持續崛起的影響，以及其領導鏈的波及範圍有多廣。
SIPRI的數據顯示，中國主要軍工企業的營收去年下降了10%；反之，日本軍工業的營收則飆升了40%，德國上升了36%，美國增長了3.8%。
SIPRI的報告表示，世界100大軍火公司的營收成長了5.9%，達到創紀錄的6,790億美元，然而中國的下滑使得亞太地區(Asia-Oceania)成為全球唯一一個主要軍火公司營收減少的地區。
隨著北京與亞洲傳統軍事強權美國之間日益升高的戰略對抗，以及圍繞台灣與南海爭議不斷的緊張局勢，北京的國防預算已經經歷30年的持續增長，但中國武器營收仍然下降。
中、長期投資和現代化將持續
中國擴軍正在取得成效，現在中國擁有全球最大的海軍和海警艦隊，其中包括一艘可能是先進新航空母艦，還有一系列新型極音速飛彈、核子武器和海空無人機。
根據SIPRI的研究，中國最大軍火商「中國航空工業集團」(AVIC)、陸基系統生產商「北方工業公司」(Norinco)以及航太和飛彈製造商「中國航天科技集團」(CASC)營收均出現下滑，這3家公司均為國有企業。「北方工業公司」的營收降幅最大，下跌了31%，至140億美元。
研究指出，「北方工業公司」和「中國航天科技集團」因涉貪出現高層人事變動，引發了政府審查和計畫延遲，而「中國航空工業集團」的軍機交付速度則減緩。
中國國防部和這3家公司均未立即回應路透社傳真的置評請求。
SIPRI研究員梁宵(Xiao Liang)表示，中國人民解放軍火箭軍的先進系統研發時間表可能會被曝光，航空航太和網路計畫的研發進度也可能受到影響。火箭軍負責管理解放軍日益增長的彈道飛彈、極音速飛彈和巡弋飛彈火藥庫。
梁宵指出，這加劇了解放軍能否在建軍百年之際，實現關鍵能力和作戰準備目標的不確定性。解放軍的前身是毛澤東的紅軍，成立於1927年。
梁宵表示：「然而，從中長期來看，國防預算的持續投入和現代化進程的政治承諾仍將繼續，儘管部分計畫可能會延遲，成本也會上升，且軍購管控會更加嚴格。」(編輯：鍾錦隆)
