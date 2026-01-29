智庫：美最新軍售 為擊敗共軍侵台定製

海馬士多管火箭系統，可擾亂解放軍沿海入侵集結，也能對抗數千艘民用駁船運送裝甲入侵部隊。（姚志平攝）

川普政府去年12月宣布價值111億美元的對台軍售計畫，遠景基金會資深研究員Richard D. Fisher,Jr.指出，該計畫包括專為幫助台灣擊敗解放軍入侵而量身定製的武器，其中，最重要的反入侵武器是海馬士（M142高機動性火箭系統），可擾亂解放軍沿海入侵集結，也能對抗數千艘民用駁船運送裝甲入侵部隊。

遠景基金會昨刊登這份報告指出，大陸中央軍委副主席張又俠落馬，外界猜測大陸領導人習近平可能在尋求更大權力，以便對台突襲。川普政府去年12月宣布的最新軍售計畫，將極大程度幫助台灣打造一支能夠威懾中國進攻的力量。

Richard分析，這是美國對台有史以來規模最大的武器銷售計畫，其中，包括專門為幫助台灣擊敗解放軍入侵而量身定製的武器，尤其是海馬士火箭系統，2020年和2022年共售出29套，2025年12月的軍售中又包含82套，總計111套。這111台M142發射車輛，可以攜帶射程為300至400公里的MGM-140陸軍戰術導彈系統（ATACMS），在完成該軍售後，該系統將擁有502枚導彈。

Richard分析，從台灣北部和澎湖群島發射的ATACMS飛彈，足可擾亂解放軍從北部到南部沿海的入侵集結，對抗解放軍預期使用的數百個集結點和數千艘民用駁船運送裝甲入侵部隊。

此外，他說，台灣的海馬士屆時將配備1347個導引多管火箭系統的火箭艙，每個火箭艙可攜帶多達6枚射程90公里的精確制導火箭炮，對意圖登陸台灣的解放軍兩棲和空降部隊將構成重大威脅，加上賴政府擬購置10萬架國產無人機及大量台灣製造的飛彈，都是在推進美國長期以來的目標，也就是把台灣變成能抵抗入侵和封鎖的軍事「豪豬」。