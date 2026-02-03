智庫5共識 籲全面恢復兩岸直航

「國共兩黨智庫論壇」3日進行全天議程後，由國民黨國政研究基金會副董事長李鴻源宣讀共同意見。與會人士認為，國共兩黨保持良性互動，有利深化兩岸交流，促進共同發展，並提出5方面、15條共同意見，包括涉及推動恢復兩岸人員往來的正常化、加強兩岸新興產業的合作領域等，更肯定論壇意義和重要發展，呼籲兩岸各界共同努力，為實施論壇共同意見，深化兩岸各領域的交流合作創造條件。

論壇昨就兩岸旅遊、產業與環境永續發展交流合作等3項議題進行研討，並達成共同意見。李鴻源表示，第一項就是要恢復兩岸人員往來的正常化，包含推動解除民進黨對兩岸人員往來的人為限制；盡快恢復兩岸海空客運直航正常化，允許兩岸航空公司自主調整航線等。另盡快實現福建、上海居民赴台灣團隊遊，且逐漸擴大大陸民眾赴金門馬祖旅遊，為恢復兩岸雙向旅遊創造更好條件與環境。

廣告 廣告

第二要加強兩岸新興產業的合作領域，具體包含推動兩岸企業研究機構，行業組織的交流提升，促進兩岸精密機械、智慧製造、技術交流、人才培訓和產業合作。同時共同打造「人工智慧+製造」標竿項目，並鼓勵台企參與大陸新能源產業，以汽車、鋰電池和太陽能為重點方向。

第三是探索兩岸醫療康養合作新路徑，包含支持醫學院校、醫療機構人員互訪；整合中醫中醫藥資源和技術與深化兩岸康養交流合作。第四為深化兩岸環保領域交流合作，共同提升產業競爭與碳市場溝通交流。最後則是深化兩岸防災減災合作，促進減災人才與產業融合，支持業界聯合進行氣象科研、海底地震機制、海洋工程抗震等重大課題研究。

針對5項共同意見，陸委會重申，政黨交流不應悖離台灣主流民意，應避免配合中共統戰、混淆國際視聽。