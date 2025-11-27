智庫Merics預測：2026年中國科技創新顯著、中美關系惡化

（德國之聲中文網）柏林墨卡托中國中心（Merics）采訪了766位中國專家、觀察人士，近八成表示，世界第二大經濟體明年將在人工智能領域取得主要突破。過半數的受訪專家認為，在半導體、生物科技、綠色科技也將有類似的發展。

與此同時，四分之三的受訪專家預計，美中關系將在科技領域惡化。68%的受訪者預測，軍事領域也是如此。62%認為，貿易領域也將惡化。

84%的受訪專家表示，對歐洲降低對中國的依賴性基本不樂觀。

與此同時，僅約四分之一的受訪者認為，對北京而言，加強與歐洲國家的關系非常重要。

在俄羅斯入侵烏克蘭戰爭的議題上，半數受訪者認為，北京對莫斯科的支持不會改變。三分之一的受訪者預計，北京還將增加對俄兩用物資出口。

在中國的社會經濟議題方面，大多數受訪者預期，青年失業率、社會福利欠缺問題不會得到改善，或最多僅略有改善。三分之一受訪者預期，低生育率會更為嚴重。不過，受訪者預期，2026年，中國不會發生大規模的社會經濟動蕩。

此次為期四周的調查於10月-11月進行。766名受訪者中，699人提供國籍信息。他們中八成為歐洲人，德國人佔44%。7%是美國人，4%是中國人。四分之一受訪者來自學術界，21%來自私有領域，12%就職於智庫，1%就職於政府、外交部門、歐盟機構。

作者: 德正