智慧停車柱行動支付「都中文」外籍人士喊困擾 黃崇真籲：儘速導入信用卡與多語介面

【警政時報 崔兆慧／桃園報導】桃園市全面推動智慧停車柱，減少人力成本，但桃園市議員黃崇真今（19）日在市議會質詢中直指，智慧停車柱「對外籍人士一點也不智慧」，掃智慧停車柱繳費QR code時雖然可以選擇英語，但到行動支付介面時卻幾乎全為中文，讓外籍朋友反應「根本看不懂」。且外籍人士要申辦行動支付也困難重重，導致許多遊客、移工在桃園停車時「像在闖關」。

桃園市議員黃崇真。（記者翻攝）

黃崇真指出，桃園市目前停車繳費主要有三種方式，包括行動支付、超商補單及綁定代扣繳，其中最便利的行動支付，卻對外籍人士完全不友善。

實際測試交通局提供的 10 種行動支付工具後發現，僅有「iPASS MONEY」提供完整英文介面，其餘全為中文，導致外籍朋友進入繳費畫面後，仍得面對一堆看不懂的中文字，容易誤以為未成功付款而重複支付，之後在申請退款時，又遭遇繁瑣且完全沒有英文說明的流程，必須自行寄信等待回覆，浪費時間又缺乏透明度，「還以為在玩『中文怪物』」。

黃崇真更直言，市府一直宣導「行動支付可享優惠」，但外籍朋友根本無法使用，因為多數支付平台需要台灣身分證字號、手機門號或台灣銀行帳戶才能註冊，無法使用居留證號申請，外籍旅客來台短住或外籍移工租車時根本無法使用。

智慧停車柱提供行動支付繳費，但介面幾乎全中文，使得外籍朋友操作不易。（記者翻攝）

交通局長張新福則回應，行動支付繳費功能剛上路，確實仍在調整階段，將持續與廠商協調改善語言介面，未來會加入更多支付方式，也會研議增加多語系版本，讓系統更完善。

桃園市議員黃崇真呼籲市府應儘速增加行動支付多語言頁面，並加入信用卡、Apple Pay等支付方式。（記者翻攝）

黃崇真最後強調，桃園是國際城市，應該提供旅客與移工友善的使用環境，而不是讓停車繳費成為語言障礙。他也要求交通局儘速導入信用卡支付或Apple Pay等國際常用的付款方式，同時全面提升英語與外語介面，並簡化退款程序，讓智慧停車真正做到「智慧」。

