智慧健康展登場 卓榮泰：打造智慧健康產業新聚落

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「大南方AI智慧健康展」12日登場，行政院長卓榮泰表示，政府正推動「大南方新矽谷」與「桃竹苗大矽谷」，未來將整合南部半導體、資通訊與智慧醫療能量，打造智慧健康產業新聚落。台灣面對超高齡社會與少子化挑戰，未來AI將加速導入醫療、長照及健康管理領域，提升照護量能與服務效率。

政府推動「大南方新矽谷推動方案」，國科會攜手數發部、衛福部及台南市政府，在12、13日舉辦「大南方AI智慧健康展」。

行政院長卓榮泰致詞時表示，政府推動「均衡台灣」與「人工智慧之島」政策，其中「大南方新矽谷推動方案」肩負AI產業南向布局重任，整合南部半導體、資通訊與智慧醫療能量，帶動產業升級與智慧城市發展。隨著AI技術逐步導入醫療、長照與健康管理領域，也成為台灣因應超高齡社會的重要關鍵。他說：『(原音)這就是落實賴總統推動「健康台灣」以及「均衡台灣」重要的治國理念，這是AI導入百工百業相當明確的落實力。行政團隊除了落實賴總統所有的治國理念之外，我們在均衡台灣這一項，跟健康台灣同等重要。』

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他指出，在南部成立「大南方新矽谷」，與「桃竹苗大矽谷」共同成為帶動台灣科技發展的雙引擎，期盼透過S廊帶鏈結，落實「AI產業化、產業AI化」，並將半導體與人工智慧等量能轉化為地方發展動力。

卓榮泰表示，台灣面對超高齡社會與人力短缺挑戰，AI導入醫療、照護體系已刻不容緩。未來從智慧照護、醫療監測、遠距醫療到AI輔助判讀等應用，都將逐步落實於日常生活，協助提升醫療服務品質與整體照護量能。

他以電子病歷為例，政府正推動醫療資訊接軌國際標準，讓不同醫療院所能共享病歷資訊，減少重複檢驗成本，並降低醫護人員行政負擔。目標今年完成醫學中心電子病歷資料建置，明年擴大至區域及地區醫院，2028年進一步涵蓋基層診所與衛生所，打造更安全、便利的智慧醫療環境。

卓榮泰也說，在推動醫療資料開放與應用的同時，也必須兼顧資安與法遵要求，避免個資遭誤用或衍生資安風險。未來將持續透過科技打造更安全、便利的醫療環境，台灣除了維持半導體製造領先優勢，更要邁向「全民智慧生活」時代，讓AI服務真正融入民眾日常生活。