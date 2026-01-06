智慧儲能補助計畫啟動 產業、住商、社區申請最高補助四百萬元

桃市智慧儲能補助計畫啟動，產業、住商、社區申請最高補助四百萬元，如圖產業型儲能裝置。（經發局提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市政府經濟發展局為響應全球淨零排放趨勢及應對國內電價調整，正式啟動一一五年度智慧儲能補助計畫，此次針對產業型（高、特高壓用戶）以及住商型（低壓用戶）進行補助，產業型最高可獲補助四百萬元；住商型最高可獲補助四十五萬元，若為社區申請，最高可獲補助六十萬元。

桃市智慧儲能補助計畫啟動，產業、住商、社區申請最高補助四百萬元，如圖住商型儲能裝置。（經發局提供）

經發局表示，本年度延續去年計畫，針對高、特高壓及低壓用電戶提供差異化補助，讓申請人依據實際用電規模選擇最適儲能方案。因應智慧能源技術成熟及電動車普及化，今年度續行「住商型儲能補助」專案，補助資格除了原先的法人及社區等低壓用戶，更新增補助自然人。補助項目涵蓋儲能設備、能源管理系統（EMS）及充電設施，同時協助小型企業與集合式住宅建立智慧電力備援方案，有效整合再生能源與室內用電。

經發局長張誠六日指出，桃園身為工業重鎮，電力穩定與能源管理是企業競爭力的核心，透過「表後儲能」的推廣，不僅能藉由動態調度分散式電力資源來平滑電網波動，也能讓用戶精省電費，更能將電動運具與建物電力系統完美串聯，開啟多元的能源商業模式。

經發局說明，「產業型儲能補助」鎖定高、特高壓用戶，儲能系統每kWh補助八千元，每案最高補助上限達三百二十萬元；若同步建置或擴增能源管理系統，最高可再加碼八十萬元。而「住商型儲能補助」則針對低壓用戶進行補助，儲能設備每kWh補助高達一萬元，補助上限二十五萬元；能源管理系統與充電設備則各別提供最高十萬元補助。若申請主體為社區住宅，儲能設備每kWh補助更高達一萬三千元，上限四十萬元，總計社區最高可獲得六十萬元補助經費，鼓勵市民與社區管委會踴躍參與。

有關一一五年度產業型及住商型智慧儲能補助專案之相關公告細節、申請表單及作業要點，請至「桃園市政府經濟發展局網站－補助專區」查詢下載。若民眾或企業有申請程序上的疑問，歡迎來電0三-三三二二一0一分機五七八五-五七八六洽詢。