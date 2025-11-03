智慧共生成果發表 金門下莊社區赴臺受獎

▲下莊社區接受衛福部呂建德政務次長頒授獎座。

【記者 洪美滿／金門 報導】由衛生福利部委託國家衛生研究院辦理之「智慧共生社區推動計畫」，於114年10月28日假高雄展覽館辦理期末成果發表會，本縣下莊社區發展協會為今年度全國參與本計畫11個社區之一，受邀於活動中設攤展示報告成果，並接受衛生福利部頒獎表揚。

下莊社區發展協會代表徐思綺、專職人力楊舒晴社工師、計畫人員何漪涵及余雅琦，在縣府社會處長青及身障福利科科員吳秀琪偕同下，將本年度推動智慧共生社區之成果展示於發表會中，並向與會的來賓詳細解說及報告推動情形，與會人員對於下莊社區的推動方式及內容都展現出濃厚的興趣，並給予高度的肯定；本次成果展，本縣官澳社區及四埔社區也受邀參與，利用本次機會積極觀摩學習，與全國其他推動本計畫的社區互相交流，為明年度加入本計畫之準備奠定良好的基礎。

▲本縣受獎社區與全國其他社區合影。

「智慧共生社區推動計畫」之目標在於運用智慧科技工具以達成社區互助、全齡共生的願景，下莊社區透過本計畫的支持及輔導，積極推動享健康共照雲系統建立長者雲端生理數據資料、金廈計程車合作社以接送長者至據點活動、青銀共居、青銀共伴/食及其他共融共學等方案，希望能以數位共學與跨世代參與的策略，來翻轉照顧角色，促進社區之共生與再造。

縣府表示，「智慧共生社區推動計畫」為中央與地方攜手合作的實踐典範，感謝下莊社區對於本計畫的投入及推動，擔任本縣的領頭羊，且能在短時間內獲得一定的成效和肯定，期待明年度本縣其他社區的參與，讓社區導入科技的工具，藉由科技的力量，賦能社區、強化共生的量能，以提升在地居民的福祉。

相片：