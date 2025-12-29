智慧判煙＋碳微粒檢測 台南環保局加強取締高污染柴油車





環保局嚴格把關空氣品質，持續加強取締高污染柴油車。除加強路邊攔檢與不透光率檢測，對不合格車輛予以告發，並結合科技執法，在全市6區7處路段輪流設置車牌辨識智慧判煙系統。今年已陸續通知106輛黑煙明顯車輛到站檢修，其中部分因無法改善污染問題的車輛，已完成報廢或報停使用，有效降低污染排放。

目前老舊柴油車已逐漸汰換為五期以後車輛；為符合環保法規，新車多搭載電腦控制引擎噴射系統及懸浮微粒（PM）或氮氧化物（NOX）污染防制設備，其中柴油車濾煙器（DPF）可過濾排放微粒，有效降低黑煙並符合排放標準。

五期以後柴油車燃燒後微粒排放量本身較低，若車輛使用超過保固年限且缺乏維護，DPF同樣可能劣化。傳統黑煙不透光率檢測已難以反映DPF效能，因此環保局今年導入碳微粒數量（PN）測試，作為查驗五期以後柴油車污染防制設備是否正常運作的依據。

為擴大高污染管制，環保局針對搭載DPF的五期以後柴油車加強管理。今年度配合環境部政策，於柴油車動力計站執行PN測試，截至11月底已完成1,209輛次，其中244輛次超過建議標準，可能是DPF過濾效能劣化。環保局已通知車主進行維修保養，並到排煙檢測站複查，確保符合排放標準。

環保局代理局長許仁澤表示，PN測試可精準掌握柴油車濾煙器運作狀況，若數值超標，車主應進行濾心清洗或更換後再複查，避免日後遭受處分。環保局同時提醒，切勿為節省成本擅自改裝DPF、SCR尿素系統或車用電腦診斷系統（OBD），違者將依《空氣污染防制法》第66條第1項告發。

