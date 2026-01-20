智慧創新大賞起跑 聚焦AI應用與IC設計

（中央社記者曾筠庭台北20日電）經濟部今天宣布「2026智慧創新大賞（BestAIAwards）」正式開跑，競賽聚焦AI應用與IC設計兩大類別，最高獎金新台幣100萬元，本屆特別強調代理式AI（Agentic AI）與模型輕量化等關鍵技術，盼加速AI技術落地百工百業，強化台灣在全球AI產業鏈的競爭力。

經濟部今天舉行啟動記者會表示，智慧創新大賞是全台指標性的AI軟體競賽，延續首屆（2025年）培育關鍵AI創新應用、發掘國內潛力團隊並吸引國際人才與企業來台交流的目標，今年進一步鼓勵開發者善用GitHub等國際資源，進行模型微調（fine-tuning），打造符合在地需求的AI解決方案，同時廣邀國際企業來台，結合台灣半導體供應鏈優勢，發展Edge AI應用。

經濟部產業技術司司長郭肇中指出，全球AI發展正從以判斷分析為主的「鑑別式AI」，邁向具備自主規劃與決策能力的「代理式AI」，AI角色已從被動工具轉為能主動執行任務、優化流程的智慧夥伴，因此本屆競賽在評選上，針對代理式AI與模型輕量化等技術給予加分，期望引導產業發揮台灣資通訊與半導體供應鏈優勢，深化AI應用。

郭肇中表示，智慧創新大賞不僅是選拔優秀作品，更是結合AI軟體創新與台灣半導體、IC設計優勢的國家級舞台，為協助得獎團隊持續成長，經濟部也提供研發補助加碼、國際展會媒合、跨部會投資串接及新創基地等資源，協助團隊加速形成產業典範，帶動產業智慧升級。

經濟部指出，去年首屆智慧創新大賞，吸引超過1000個團隊參賽，為全台規模最大的AI軟體競賽，多組得獎團隊賽後成功與產業及資本市場接軌，包括振生半導體獲得1.8億元投資、博想醫學科技獲得1億元資金挹注等，顯示競賽在促進技術落地與產業合作上的實質成效。

身為首屆評審的台東大學校長鄭憲宗也分享他觀察到的致勝關鍵，並以「真、善、美」3大原則作為參賽團隊的建議方向。

鄭憲宗指出，「真」意指開發者需貼近現場、深入理解當前環境與產業的實際需求，再結合技術提出對應的解決方案。「善」則強調產品必須好用、實用；他說，許多新創團隊往往從自身想法出發，但能否回應多數使用者的需求、真正解決問題並帶來幫助，才是能否被市場接受的關鍵。至於「美」，則是指產品在操作體驗與視覺呈現上的流暢與完整度，若能兼顧使用便利性與美感設計，將有助於整體價值的提升。

經濟部表示，「2026智慧創新大賞」即日起開放報名至3月16日，決賽訂於4月25日舉行，學生組最高獎金30萬元，企業組最高獎金100萬元，歡迎企業、新創、學生及國際團隊踴躍參與。（編輯：楊蘭軒）1150120