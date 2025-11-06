智慧創新！ 台中市監理站新大樓啟用 融入AI科技便民

台中市 / 綜合報導

位於台中北屯的台中市監理站舊大樓，使用超過了半世紀，原地重建後，以全新面貌再出發，而且監理站同步展出「ATM解繳公款作業」、「AI辨識號牌及通報」等新科技便民措施，並優化洽公動線，縮短辦理時間，在Google評論區，台中監理站也得到4.5顆星的極高評價。

使用多年的舊大樓，經過4年原地重建，台中市監理站，以全新面貌再出發，代表公路總局的色彩圖騰外牆，辨識度高，而且隨著新大樓落成啟用，監理站還同步展出許多新科技便民措施。

解說人員說：「這個放進去，再把這個關起來。」這套ATM解繳公款作業系統，是全國首創，利用ATM即時存入和網銀轉帳，降低運送現金風險，如果應用到全國所有監理所站，一年至少可以節省公帑1000多萬元，而在舊大樓原地重建期間，監理站也沒有中斷服務，還在Google評論區，得到4.5顆星評價。

台中市監理站長林國原說：「施工我們不要去影響到民眾，最重要的是，我們的服務不能中斷，經過了4年多的一個努力，我們監理無縫接軌。」活動主持人說：「請剪綵。」

監理站新大樓啟用，交通部長陳世凱來到台中，和同仁一起見證，他強調監理機關是服務民眾第一線單位，政府應該持續推動更多便民措施和創新服務。

交通部長陳世凱說：「(除了)考照跟驗車以外，所有的業務我們在這個地方都可以辦，到了我們的櫃台，就一站式服務到完，我剛剛聽站長在說，6分鐘就可以服務一位民眾。」

部長指出，監理單位除了提升軟硬體，更要持續檢討與更新法規，以同理心提供「人安、車安、路安、業安、橋安」的核心價值，讓民眾在旅程中，都感受到溫暖與安心。

