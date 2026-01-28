「智慧務農‧循環永續」 高雄農改場迎賓日1/31熱鬧登場

景觀花卉區～賞花、拍照打卡。（圖：高雄場提供）

農業部高雄區農業改良場為讓農友與社會大眾深入了解農業研發成果與技術推廣應用，將於1月31日（星期六）上午10時，盛大舉辦115年迎賓日活動，主題定為「智慧務農‧循環永續」，當日全面開放場區，誠摯邀請各界民眾蒞臨參與，共同體驗智慧農業與永續農業的豐碩成果。

迎賓日活動內容豐富多元，包含農業研發成果與技術移轉廠商產品展示、優質農特產品與地方特色料理展售、熱帶花卉花藝設計展示、各式手作DIY體驗活動、戶外景觀花卉區、蓮霧與棗優質得獎果品展示，並安排智慧農機現場展演、草地音樂表演等精彩節目，適合親子同遊。歡迎民眾在暖暖冬陽下走出戶外，提前走春、共享農業嘉年華的熱鬧氣氛。

高雄場指出，該場長期以科技研發為核心，近年來在農業創新與技術推廣方面成果豐碩，並透過產官學合作機制，將多項研發技術成功移轉予廠商、農民團體及業界實際應用，深獲各界肯定。尤其在智慧農業與永續發展領域，相關技術已逐步落實於農業現場，展現具體成效。今年迎賓日更攜手各試驗改良單位及研究夥伴共同參與，讓民眾近距離接觸最新農業科技與應用成果，成為活動一大亮點。

為推廣近年農業技術與相關推廣計畫成果，迎賓日除精彩的開幕演出外，也將表揚114年全國十大績優農業產銷班，並精心規劃多項兼具創意與教育意義的DIY體驗與親子活動，包括稻草手作納福小劍山、多肉植物療癒組盆、回收木料蕨板植栽、洋蔥皮天然拔染、創意熊熊布偶Boom米香體驗，以及親子同樂擊水球等，邀請民眾攜家帶眷共襄盛舉。當日亦安排快閃獨輪車表演、草地音樂及智慧農機現場秀，動靜皆宜，適合全家同樂。另設置室內熱帶花卉花藝設計展與戶外景觀花卉區，營造慢遊療育的休憩空間，提供民眾賞花、拍照打卡的好去處。

高雄場表示，高屏地區為國內重要的蓮霧與棗產區，面對近年氣候變遷帶來的挑戰，該場積極推動友善環境的作物健康管理，並創辦「全國蓮霧及棗優質管理果園評鑑」競賽，鼓勵農友投入永續經營。該競賽今年已邁入第16屆，在嚴峻氣候條件下，參賽農友仍在農改場的輔導下持續精進果園管理並兼顧果品品質，成果難能可貴。迎賓日當天將頒發獎項予優勝農民與輔導單位，並同步展示得獎果品，提供民眾鑑賞及揪團訂購。

高雄場場長羅正宗表示，本次迎賓日共邀集神農獎得主、績優產銷班、家政班、農會、合作社場、青年農民及原住民社區部落等，共計62攤展售在地特色農特產品與地方料理，促進消費者與生產者直接交流。活動亦結合動植物防疫檢疫署、林業及自然保育署、農村發展及水土保持署、海委會海保署、海巡署、國稅局屏東分局、屏東縣財稅局及農業科技研究院等單位設置宣導與諮詢攤位，是機關團體與學校推動環境教育與食農教育的絕佳場域。誠摯邀請社會大眾扶老攜幼踴躍參加，一同感受農業科技與永續發展的魅力，親子共度歡樂美好的一天，也提前感受春節的喜慶氛圍。