智慧台中成果吸睛全台 繼澎湖跨海取經 新竹縣府來訪深度交流

數位局林谷隆局長分享簡報。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】智慧台中成果持續發酵，吸引各縣市接力來訪交流取經。繼上月澎湖縣長率團跨海參訪後，今（ 8 ）日新竹縣政府跨局處團隊再度來到台中，由新成立的數位發展處長劉奕帆率領35名縣府同仁蒞臨交流；台中市政府數位發展局長林谷隆代表市長盧秀燕熱情接待。雙方聚焦數位服務整合、《台中通》推動經驗及智慧交通等議題進行深度交流，現場互動熱絡，展現台中在智慧城市治理上的領先成果。

數位局林谷隆局長開場致詞。（圖/記者廖妙茜翻攝）

市府數發局長林谷隆表示，台中以「數位力就是城市競爭力」為核心戰略，率先成立全國地方政府第一個以「數位」為名的局處，持續推動跨機關整合與數位轉型。今年元旦新竹縣政府正式成立數位發展處，象徵地方治理邁入新里程，也為台中增添一位攜手前行、共同精進的數位治理夥伴。

林局長指出，市府將「AI治理」視為城市永續發展的重要引擎，透過制度化、場域化與跨局處協作方式，推動AI深度導入公共服務與城市治理。包括運動局在國民運動中心導入「AI水域安全偵測系統」，即時輔助救生判斷、守護市民安全，榮獲114年智慧城市創新應用獎；地稅局推出AI智慧客服「地稅小幫手」，結合AI對話引擎與自然語言處理技術，打造一站式服務，並於115年再度獲得智慧城市創新應用獎，成功將台中經驗推廣為全國解決方案。

交流會議出席貴賓合影。（圖/記者廖妙茜翻攝）

林局長也分享，《台中通TCPASS》數位市民平台已整合超過2,600項市政與生活服務，並結合大型活動線上應用，且成功跨域擴展至南投縣，成為全國唯一完成跨縣市合作的市政APP，讓數位服務不只停留在行政申辦，而是成為市民日常生活與城市經濟運轉的重要引擎。

新竹縣數位處劉奕帆處長致詞。（圖/記者廖妙茜翻攝）

新竹縣政府數位發展處長劉奕帆致詞時指出，隨著AI科技快速發展，如何善用科技解決問題、守護市民安全，已成為地方治理的重要課題。新竹縣政府於今年元旦正式成立數位發展處，並同步推動「智慧守護之眼」與「AI智慧管家」等應用，此次首度跨縣市參訪即選擇台中，正是看重台中在數位轉型與智慧交通推動上的實務經驗，期盼透過交流深化合作，共同提升公共服務品質與城市治理效能。

新竹縣政府數位發展處率團蒞臨本府參訪全體同仁合影。（圖/記者廖妙茜翻攝）

今日交流活動氣氛熱絡，新竹縣政府由數位發展處長劉奕帆率縣府主管及中華大學副校長解鴻年前來參訪；台中市則由數位發展局長林谷隆、運動局長游志祥、停管處長盧佳佳、地稅局科長鄭素娟、衛生局科長湯澡瑛及相關局處同仁共同與會，透過實務分享與對話交流，為跨縣市智慧治理合作奠定更深厚的基礎。