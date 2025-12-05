智慧商務生活新夥伴！宏碁 15.6吋文書筆電 Aspire Lite 15新登場
宏碁全新15.6吋 Aspire Lite 15 (AL15-36P) 文書筆記型電腦上市！這款新品集輕薄時尚的銀灰色金屬質感機身、Full HD IPS 極窄邊框大螢幕與高效運算能力一身，專為追求高效率移動力、注重美學設計的消費者和商務人士量身打造。Aspire Lite 15 不僅是卓越的運算工具，更是體現智慧、流暢、高效能的行動生產力平台，輕鬆滿足多工處理、文件編輯及遠距視訊等全方位需求。
Aspire Lite 15 擁有優雅精緻的外型，採用精選優質耐用材質，確保了輕巧與堅固並存，整機重量約 1.53 公斤，完美體現時尚美學與便攜性。在核心效能方面，搭載了 Intel Core 3 處理器N350，提供迅速的運算反應能力。搭配 8GB DDR4 RAM (最高支援 16GB) 與 512GB 高速 PCIe SSD 儲存空間，大幅提升了開機速度和應用程式載入效率，無論是處理大量資料或是進行複雜的多工操作，都能輕鬆應對。顯示方面，15.6 吋的 Full HD (1920x1080) IPS 霧面螢幕，具備極窄邊框設計，提供了廣闊、色彩豐富且不反光的視覺體驗，大幅提升觀影與工作的舒適度。支援 Copilot 功能，讓使用者可以透過 AI 輔助處理日常任務、尋找資料，使 Windows 11 的操作更聰明、更有效率。
在連接性方面，新品提供了豐富且齊全的接口，包括 USB Type-C (支援 DisplayPort) 埠、多個 USB Type-A 埠以及 HDMI 1.4 接口，讓使用者能夠輕鬆連接各種周邊設備，滿足資料傳輸與外接顯示的各種需求。同時支援 802.11a/b/g/n/ac 無線網路與 藍牙 5.0，確保快速穩定的無線連接體驗。Aspire Lite 15 (AL15-36P) 建議售價 16,900 元，即日起於全台 Acer 旗艦專售店、宏碁官方商城 (Acer Store) 及 3C 賣場、網購通路皆有販售。
宏碁筆記型電腦服務廣受市場肯定，提供消費者最完善的售後保障，讓您買得安心、用得放心。宏碁提供三大保障：第一，擁有全台最多服務據點，目前設有 23 個服務中心提供便利支援；第二，提供領先業界的 58 分鐘快速維修承諾，大幅節省客戶時間；第三，原廠直營客服提供專業諮詢，一通電話就能直接獲得快速解答。同時，宏碁也提供三大保固承諾：包括完整的 2 年完全保固；提供無亮點有限保固，客戶可憑發票在 30 日內至直營服務中心免費更換一次，確保顯示品質；以及提供國際旅約保固 (ITW)，讓產品在全球差旅中皆有保障。詳情請參閱宏碁網站：https://www.acer.com/tw-zh/support#
*以上規格價格以實際賣場出貨為主
以上訊息由acer提供
