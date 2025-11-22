智慧國防新時代 中科院推AI新創競技

國家中山科學研究院配合於廿一日至廿四日在大臺南會展中心舉行「一一四年台南資訊月」活動，首度舉辦總獎金超過二百萬元的「二○二五年國防AI應用創新競賽與論壇」，以及第十屆神盾盃資安競賽，邀請國內產學研菁英共襄盛舉，透過激烈賽事和專題講座的方式，激發國防AI的創新動能，推動臺灣邁向智慧國防新時代。

此次論壇分別以「主權AI與國防應用」等四項議題，說明AI導入不對稱戰力及國防科技的重要性，並藉由科研開發計畫，運用科技新創和半導體實力，提升不對稱戰力的能量，掌握拒敵的資訊優勢，推升全民防衛韌性。

AI競賽方面，分為學生、社會組等二類，共計七十三支隊伍報名參賽，針對「國防自主科技應用」、「軍民通用技術發展」等六項主題，展開激烈角逐；最終決賽分由各類前十名進行評選，從無人載具、戰場感知、智慧後勤至資安防護，展現新世代團隊結合AI創意與國防戰略的前瞻能力。

此外，今年神盾盃資安競賽邁入第十年，吸引國內大專院校四十餘組駭客高手參加；首度在決賽時，引入「霸主攻防戰」，由去年冠軍隊擔任晉級對戰關主，透過「誘導AI」等網攻手法，以及與「微智安聯」公司合作設計的「內網滲透」等情景的題型，讓學生挑戰攻防回合、名次、霸主等共七十萬元獎金；同時藉此建立中科院與業界、學界的交流管道。學生在未來服役時，將優先納入資通電軍專才人選，適才適所、發揮所長，強化國軍資通訊的戰力。