智慧型機器人創意闖關競賽 苗栗登場 15校235位選手參與

第十三屆智慧型機器人創意闖關競賽三十一日在苗栗縣立大同高中登場，競爭激烈。（記者謝國金攝）

記者謝國金／苗栗報導

第十三屆智慧型機器人創意闖關競賽三十一日在苗栗縣立大同高中登場，全縣共計十五校、八十九隊、二三五位選手參加。其中，最受矚目的「三對三遙控足球比賽」，機器人不論盤球、防守、射門都活靈活現，身手矯健俐落，選手展現精湛的操控技術，競爭激烈。

苗栗縣推展機器人創意競賽，獲得學生熱烈迴響，除在君毅中學成立「機器人推廣中心」，近年征戰各地也獲獎無數，尤其在國小創意組，還曾連續拿下WRO全國總決賽冠軍及WRO國際賽世界第五及世界第六，成果豐碩。

廣告 廣告

苗栗縣政府扎根科學、科技、工程、藝術與數學（STEAM）全人教育理念，並配合「大矽谷方案」培育未來科技創新人才，三十一日在縣立大同高中舉辦第十三屆智慧型機器人競賽，為期兩天的大賽分別有「創意闖關比賽」、「三對三遙控足球比賽」及「智慧機器人相撲比賽」。

今年賽事由育達科技大學團隊負責命題與評審，參賽學生須於現場完成各式機器人組裝與程式設計，並依指定任務進行挑戰，多元化的競賽內容也考驗學生跨領域整合能力與臨場應變能力，兼具專業性與趣味性。

副縣長邱俐俐表示，此次機器人創意闖關競賽，透過機器人相撲、創意闖關及三對三遙控足球等競賽項目，展現學生在科技應用、邏輯思考與團隊合作上的成果。尤其比賽特別以災後情境為題，讓學生在模擬真實世界的挑戰中學習判斷與創新，這正是面對未來社會最重要的核心素養。