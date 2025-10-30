智慧城市下個關鍵字 AWS傅元亨：韌性更看重回復力

（中央社記者江明晏台北30日電）AWS台灣公部門業務總監傅元亨今天表示，智慧城市加速發展，下一個關鍵字就是「數位韌性」，仰賴異地備援、彈性擴充，持續的測試演練與改善等，所謂的韌性，「不是不會被打倒，而是被打倒很快回復」的能力。

中央社主辦2025智慧永續城市國際論壇今天登場，AWS台灣公部門業務總監傅元亨以「智慧永續城市的下個關鍵字」為題發表演講。

傅元亨表示，數位化已經深入智慧永續城市中，為政府與民眾生活的每個面向帶來改變，但人們對智慧永續城市的期待基準也隨之演變，尤其數位化之後，等待變得讓民眾難以容忍，智慧永續城市的數位基礎設施韌性，顯得更重要。

廣告 廣告

他接續說，智慧城市、智慧國家需要有更強韌性，風險來自於實體或虛擬損傷、電力中斷、系統負載與整合，例如大量報案、資訊湧入，如何運用數位基盤進行核實、決策判斷及即時回應等。

「當災害發生時，數位韌性變得更重要」，他說，日本歷經地震海嘯的慘痛經驗，因此積極採取第一，「異地備援」，透過於其他地區、乃至境外的雲端資料中心部署備援系統，降低大規模停電、實體或虛擬損傷造成停機、服務中止風險；此外，透過「彈性擴充」，意即雲端高彈性、高擴充性功能，才能應對短時間湧入的資訊。

他也以烏克蘭戰爭為例，烏克蘭以先進的「手機裡的國家」為數位願景，因資料中心等實體基礎設施遭攻擊，凸顯出設施的脆弱性，但也因烏克蘭迅速將關鍵資料備份至境外，展現韌性的實踐。

傅元亨認為，雲端公司建議客戶從2個角度思考系統設備韌性建構，第1，「高可用性」，服務必須要能上線、不能當掉，透過架構設計以及運作機制去抵抗主要系統故障；第2，「災難復原」，可讓系統快速地重新上線，包含備份復原，以及資料儲存，並持續的測試演練和改善。

他強調，「韌性不是不會被打倒，而是被打倒、打穿時，能很快回來」，衡量韌性關鍵的指標，包括損失多少資料，能用多快速度回復服務等，建構韌性的幾大支柱，包含人、文化、技術、資料與流程。

他也提及一個概念，災難發生時，不見得是完整系統重新啟用，可以採取輕量化的方式，例如過去有10種報稅方式，但災難時，系統不見得每項服務都要運轉，可以考量用低成本方式，讓民眾繼續使用到一定程度的服務。（編輯：潘羿菁）1141030