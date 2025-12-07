智慧城市新標竿 「台中Go-台中公車e碼通」榮獲創新應用特優獎

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市長盧秀燕推動「數位力是城市競爭力」戰略目標，交通局積極導入AI科技打造更便捷城市交通服務，在市府舉辦的「智慧城市AI創新應用」競賽中，以「台中Go-台中公車e碼通」勇奪最高榮譽特優獎。交通局長葉昭甫表示，將持續推動AI技術，未來升級「會說話、會引導」的智慧服務，讓公共運輸更貼近市民需求，展現交通創新與服務整合的領先成果。

市府秘書長黃崇典於「智慧城市AI創新應用」競賽頒獎典禮上表示，盧市長高度重視AI與新興科技應用在市政領域。AI運用聚焦於對外服務，更導入政府內部流程，如交通資料分析、運輸決策輔助及運具管理等，使科技真正融入城市治理，強化內部效率、提升外部服務雙向並行，打造高效且前瞻的智慧城市。

葉昭甫指出，此次獲獎方案包含「台中Go」與「台中公車e碼通」兩大服務，台中Go整合交通、觀光與旅遊資訊，提供查詢、路線規劃、票證整合與旅遊建議等一站式行動服務；公車e碼通則讓市民無綁定卡片、無須現金，只需以手機掃碼即可搭乘公車，降低使用門檻並加速數位普及率與便利性。

針對AI加速智慧交通轉型，葉局長提及，交通局將持續推動AI技術，優化「會說話、會引導」的智慧服務，包括智慧乘車協助、動態訊息查詢、AI旅遊推薦等功能，擴大結合低碳交通政策，交通局預估每年減碳效益相當於2倍大安森林公園的吸碳量，為台中市推動的「藍天白雲行動計畫」增添實質成果。

交通局表示，台中市掌握科技趨勢，透過AI強化公共運輸管理、資料決策與服務優化，提升城市交通安全與便利性。交通局亦積極結合智慧停車、MaaS（Mobility as a Service）整合及多元運具使用分析，讓市民的接駁、代步交通更流暢、更智慧。

葉昭甫強調，從25個市府機關提案中脫穎而出，勇奪最高榮譽特優獎，不僅肯定交通局在智慧交通領域的創新能力，也彰顯台中市在運用AI改善公共服務的決心，AI不只是科技工具，更是提升城市治理效率、改善市民生活體驗的重要推手，透過智慧化交通服務，期盼打造一個安全、便利、永續的智慧幸福城市，讓行人安全、停車、交通運具代步、接駁，都能更舒適、更高效，也為台中在智慧城市建設樹立新標竿。