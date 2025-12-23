「智慧城市」能讓張文趴趴走？張景森自爆轉機經驗：我們太平太久了
27歲張文19日在北捷台北車站、中山商圈犯下隨機殺人案，釀重大死傷，北市警方持續調查他的犯案動機。然而，張文在犯下第一案後還返回旅館更衣，並再次犯案，時間序也引發外界議論。對此，前政務委員張景森昨（22日指出，「智慧城市」不是廢話，喊了智慧化很多年，一個北捷的隨機殺人事件，顯示政府的安全治理技術還相當落伍。他並透露有一次在歐洲機場轉機時，因等候時間太久，於是在偏僻的角落慢跑，未料幾分鐘後就被安保人員關切，這才發現是航廈的智慧監控系統立刻就判定機場有異常行為。
張景森分享自身經驗，今年七月在歐洲某個機場轉機，由於候機時間太長，就在航廈裡一個偏僻的角落慢跑，本來打算跑完21公里半馬，結果幾分鐘內，安保人員就到達現場查看、制止，這才發現就在他開始奔跑不到半分鐘，航廈裡的智慧監控系統立刻就判定機場有異常行為，立刻通報安保人員前來處理；這經驗讓他深深體會到，該個機場反恐作業已經相當先進，而公共場所安全系統不僅依靠監視器，更依靠即時智慧判斷和快速反應。
對照台灣，張景森感嘆，「我們太平太久了，人們對於公共場所的安全維護漫不經心」，公共交通場站和大型公共空間，雖然監視器數量不少，但多數仍停留在被動錄影階段，對事後辦案有幫助，但是對緊急應變沒什麼太大幫助，因為缺乏智慧分析和即時連動系統，使得潛在的危險行為可能無法在最短時間內被發現與制止。
因此張景森提出4項建議，讓「張文們」的行動及早被發現和行蹤即時被掌握，包含第一，智慧監控：導入 AI 行為分析，可偵測奔跑、擁擠異常、跨越限制區域等行為，並且可以鎖定追蹤嫌犯的路徑；第二，即時警報：監控系統與保全、站務、警察應該建立即時通報機制；第三，快速反應：定期演練應變流程，確保異常事件能在幾分鐘內處理；第四，隱私保障：在系統運作上，兼顧個人隱私及法律規範，讓智慧安全既有效又合理。
張景森說，透過他的經驗顯示AI技術完全可行，且能大幅提升公共場所安全與乘客心理安心感，台灣若能借鏡此模式，公共交通維安將不再僅靠人力巡邏，而是形成智慧、快速、精準的安全防護網。
然而，關於此次的隨機攻擊案，針對台北市議會交委會昨針對「1219北捷隨機襲擊事件」因應強化措施報告，台北捷運公司也提到，重要車站導入監視器AI辨識功能，盤點市面上類似成熟產品，或是參考國際同業做法，本公司都會參考研議導入設置，提升系統安全。
