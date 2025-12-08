智慧好夥伴 台新證券線上投資平台 投資神隊友

美國通膨與景氣數據持續向好，核心PCE年增降至2.8%、顯示物價壓力放緩，加上市場高度押注聯準會（Fed）將再降息一碼，激勵美股主要指數全面收漲。道瓊工業指數上漲0.22%；那斯達克指數上漲0.31%；標普500指數上漲0.19%；費城半導體指數勁揚1.09%。科技股情緒偏多，其中華納兄弟獲Netflix出手競標相關資產後大漲6.28%，而網飛股價則因併購壓力回落2.89%；美妝零售商Ulta Beauty上修獲利預期後飆升12.65%。台積電ADR收漲，反映半導體買盤續轉強。 亞股今日漲跌互見，受美股帶動普遍穩健開高。日股上漲0.18%；韓股同樣走揚1.34%；港股則小幅回落，上證指數則收漲0.54%，整體區域市場呈現觀望FOMC前的整理格局。 台股今（8）日在台積電(2330)領軍下強勢走高，加權指數終場大漲322.89點、收28,303.78點，收在全日最高，成交金額4,247.44億元。台積電(2330)大漲35元至1,495元，權值股全面收紅，聯發科(2454)、鴻海(2317)、日月光投控(3711)均有超過1%至近3%的漲幅，是指數強攻主力。盤面資金湧向記憶體與電子材料族群，華邦電(2344)爆巨量攻漲停，旺宏(2337)同步亮燈，南亞科(2408)即使列入處置、仍強漲近7%；力積電(6770)、十銓(4967)續強。玻纖布題材也延燒，德宏(5475)鎖漲停，台玻(1802)、富喬(1815)接力走強，成為盤面亮點。

